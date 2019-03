Gedetineerde ontsnapt uit gevangenis Vught

Uit de PI Vught is een gedetineerde ontsnapt. Het gaat om een bewoner of bewoonster van het huis van bewaring die voortvluchtig is.

Het incident gebeurde donderdagmiddag. Volgens de standaardprocedure werd meteen rond het gebouw van het huis van bewaring (Unit 7) gezocht. Maar daar liep niemand meer.

De bewakingsdienst van de PI Vught bekeek de camerabeelden terug en zag dat de voortvluchtige rond 14.00 uur op de grote parkeerplaats aan de voorkant liep. Daarna ontbreekt ieder spoor.

De DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen) en ook de politie weet om wie het gaat, maar brengt de identiteit niet naar buiten.

Gesignaleeerd

De gedetineerde zat in voorarrest, maar voor welk misdrijf dat is onbekend. De persoon staat gesignaleerd en dat betekent dat de politie overal naar hem uitkijkt.

Het is lang geleden dat er iemand kon ontsnappen uit het gevangeniscomplex in Vught. In 2014 was er nog wel kort iemand spoorloos op het terrein. Die had zich verstopt in een tuinhuisje.

In 2010 is vermoedelijk in Vught de laatste gedetineerde ook daadwerkelijk ontsnapt door van het terrein af te gaan en de poort uit te lopen. De man was zonder dat iemand het in de gaten had, met enkele bezoekers vertrokken.

Zeldzaam

Ontsnappingen in Nederland kwamen vroeger veel vaker voor. In 1984 was de piek, toen gebeurde dat 118 keer, volgens cijfers van de DJI.

Ze zijn nu zeldzaam. In 2013 en 2014 ontsnapte er jaarlijks 1 persoon in Nederland. In 2015 waren dat er twee. In 2016 en 2017 ontsnapte er niemand. Op een totaal van ruim 31.000 gedetineerden noemt de DJI dat 'zeer beperkt'.

Eind 2018 is nog iemand ontsnapt in een vuilniszak uit PI De Schie in Rotterdam. Vorig jaar was er een incident met een bewoner van de PI Grave die voor de deur ontsnapte toen hij werd teruggebracht.

'Vrouwtje theelepel'

De bekendste ontsnapping was in 2010 uit de voormalige vrouwengevangenis in Breda. Daar had Totti Kiel met een lepel een gang gegraven. Ze kwam onder de stoep uit en nam de benen.