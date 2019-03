Zware windstoten van 100 kilometer per uur verwacht: code oranje in Brabant: 'Het wordt uitkijken'

Mensen moeten oppassen voor omvallende bomen en takken die loswaaien. Het KNMI adviseert maatregelen te nemen om schade of letsel te voorkomen. De waarschuwing geldt van een uur tot vijf uur 's middags. "Het wordt uitkijken", vertelt weerman Jordi Bloem. "Ook in het verkeer."

Aan het eind van de ochtend neemt de wind als eerste in het zuidwesten flink toe. "We krijgen buien met hagel en natte sneeuw", waarschuwt Bloem.

In de namiddag wordt het in Brabant rustiger als de wind van west naar noordwest draait.





'Regenboogweer'

Maandag passeert een volgend lagedrukgebied vanaf de Noordzee ons land binnen. Ook dan kan het gaan stormen. "Maar dan zien we wel vaker de zon", vertelt Bloem. "Dan krijgen we echt regenboogweer. Met hagel, natte sneeuw en zweer zware windstoten." In de loop van de middag neemt de wind geleidelijk in kracht af en draait die wat meer naar het westen.

De rest van de komende week blijft het regenachtig. "Lente-achtig weer zit er voorlopig niet aan te komen."