TOP Oss onderneemt actie na supportersrellen: ‘We hebben verschillende namen en rugnummers’

“We hebben gelukkig veel beelden en een groot gedeelte hebben we vanmiddag goed kunnen bekijken”, zegt Bijvelds. “Het is grotendeels makkelijk te zien wie de relschoppers zijn. Gelukkig waren er ook supporters die de andere bezoekers (want Bijvelds noemt de relschoppers geen supporters) probeerden tegen te houden. Dat is ook redelijk goed te zien."

Peter Bijvelds

Eerst probeerde een groep vrijdagavond de boarding achter het doel van FC Twente-goalie Joël Drommel om te trekken. Nadat de groep daar weg ging, rende ze richting de fans van FC Twente. Maar tot een echte confrontatie kwam het niet.

Stadionverbod

De directeur laat weten dat, tot zover hij weet, er één handgemeen is voorgevallen. “Een bezoeker werd handtastelijk richting een steward. Dat kan in mijn optiek echt niet.” Bijvelds geeft daarbij aan dat het een mogelijkheid is dat er één of meerdere mensen een lokaal stadionverbod krijgen. Zo’n verbod kan de club zelf opleggen.

Er is vrijdagavond door de rellende supporters ook nog een hek ontwricht, iets wat de bestuurder van TOP Oss absoluut niet begrijpt. “Ze hadden ook over een reclamebord van tachtig centimeter kunnen stappen. We willen proberen die kosten op de daders te verhalen, maar dat zal nog wel een juridisch proces worden.”

Waar Bijvelds zich vooral richt op de relschoppers, bekijkt de supportersvereniging van TOP Oss het van beide kanten. “Vooropgesteld: het had nooit zo ver mogen komen”, stelt Floris Derijks, bestuurslid van de supportersvereniging. “De Twente-doelman was provocerend gedrag aan het vertonen, maar een groepje reageerde daar veel en veel te heftig op.”

Gezinnen met kinderen

Ook Derijks zag net als Bijvelds supporters proberen de relschoppers tegen te houden. “Je schaadt de club alleen maar op deze manier. Die doelman heb je er echt niet mee.” Bij het bestuurslid van de supportersvereniging overheerst vooral schaamte. “Het stadion liep eindelijk weer eens vol. Gezinnen met kinderen kwamen langs. Dat dit dan gebeurt, dat wil je gewoon niet. Dat valt niet goed te praten.”

Bestorming van kleedkamer

In vijf jaar tijd als directeur van TOP Oss heeft Bijvelds nagenoeg nooit problemen gehad met de supporters, tot een aantal weken geleden een groep supporters de kleedkamer van de selectie bestormde. Maar dat heeft volgens Bijvelds niets met elkaar te maken. "De vorige keer ging het om het feit dat we een aantal wedstrijden op rij hadden verloren. Ditmaal ging het absoluut niet om de sportieve prestaties van ons team. Maar om de mogelijke provocatie van de doelman van FC Twente."

Bijvelds kan niet zeggen binnen welk tijdsbestek men kan melden dat er daadwerkelijk actie is ondernomen en de relschoppers gestraft zijn.