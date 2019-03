Drie partijen om op te komen voor ouderen, maar of ze samen kunnen optrekken?

Ze zaten zo op het oog gebroederlijk naast elkaar in de studio van Omroep Brabant, de lijsttrekkers van de drie ouderenpartijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen. Schijn bedriegt, want de kans dat de drie partijen één front gaan vormen, is klein.

Het drietal beet de spits af in een serie dagelijkse programma’s op Omroep Brabant Radio. Afslag Zuid laat hierin – tussen 18.00 en 19.00 uur - de lijsttrekkers van de zestien deelnemende partijen aan het woord.

LEES OOK:Wat willen die partijen die meedoen aan de Brabantse verkiezingen nou eigenlijk?

Krol trekt boetekleed aan

Henk Krol, ooit gemeenteraadslid van het Ouderen Appèl in Eindhoven, kaartte de versnippering op politiek ouderengebied ’s ochtends al aan. Hij was te gast in een ander programma van Omroep Brabant, Brabants Bont.

Krol trok er zelfs het boetekleed aan. Hij betreurde dat er ondanks alle goede voornemens nooit één sterke ouderenpartij voor Brabant van de grond is gekomen. “Zoals in Noord-Holland of Groningen, dat hadden we in onze provincie ook moeten doen”, aldus het huidige Tweede Kamerlid voor 50PLUS.

Jan-Frans Brouwers, voorman van Krols achterban in Brabant, ziet toch iets positiefs in het feit dat er liefst drie partijen willen opkomen voor de belangen van ouderen. “Hoe meer ouderenpartijen zich bezig houden met onze doelgroep, hoe beter. Of we samen sterker zouden staan? Daar ben ik het mee eens, maar het is nu eenmaal zo.”

'Te weinig aandacht voor ouderen'

Jolanda van Hulst, het uithangbord van Senioren Brabant, baalt ervan dat het voor de zoveelste keer over de onderlinge verdeeldheid moet gaan. Alsof in andere partijen wel iedereen op één lijn staat. “Maar: zeg nooit nooit. Belangrijkste is dat wij alle drie voor ouderen opkomen: daar is nu te weinig aandacht voor.”

Wim van Overveld kan zich wat dat betreft wel vinden in de woorden van Van Hulst, al vraagt de voorman van Ouderen Appèl-Hart voor Brabant zich wel hardop af waarom de partij van Van Hulst meedoet. Verder heeft het volgens hem geen zin met modder te gooien. Van Overveld hoopt vooral dat ‘we elkaar vinden in het provinciaal bestuur om daar daadwerkelijk iets te kunnen betekenen'.

'Alle besluiten ouderenproof'

Inhoudelijk zetten de drie, met per partij wat nuances, onder meer in op bescherming van het buitengebied, duurzaamheid en een goed openbaar vervoer.

Een gedeputeerde voor ouderenzorg staat bovenaan het verlanglijstje van twee van de drie partijen. Het Ouderen Appèl is hier niet direct een voorstander van. “Per se een provinciebestuurder met alleen ouderen in zijn portefeuille hoeft voor mij niet, als er maar iets gebeurt voor ouderen”, aldus Van Overveld. Of, zoals zijn concullega Brouwers dat verwoordde: eigenlijk zouden alle besluiten die in het provinciehuis in Den Bosch genomen worden ‘ouderenproof’ moeten zijn.

Van Hulst maakt zich ook sterk voor de boeren in Brabant: die moet je niet weg willen laten jagen. “De provincie moet zich dan zelf ook aan de afspraken houden, zodat we elkaar in de ogen kunnen blijven kijken.” En dat geldt voor iedereen, op elke leeftijd.

LEES OOK: Nog geen idee of je 20 maart gaat stemmen? Kijk hier waarom je dat wel moet doen [UITLEGVIDEO]