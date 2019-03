'Ga niet de held uithangen', horecapersoneel traint hoe ze moet omgaan met agressie

De deur van een zaaltje in hotel Guldenberg in Helvoirt vliegt met een klap open. Een man met pistool en bivakmuts stormt binnen en bedreigt de aanwezige mensen. Met een pistool tegen het hoofd moet een van de aanwezigen onder dwang de kluis open maken. Bloedstollend spannend en net echt. Maar het is een rollenspel, onderdeel van de training hoe horecapersoneel moet omgaan met agressie.

Agressie komt veel voor in de horeca. Mathijs Hartman is dinsdag cursusleider. Met zijn gespierde lijf heeft hij zijn voorkomen mee. Als hij in de rol van een overvaller kruipt is het levensecht. Zo echt zelfs dat een cursist die privé ooit met geweld te maken had, het even te kwaad krijgt en in tranen uitbarst. Anderen moeten van de zenuwen lachen tijdens het rollenspel.

Onderdanig

Stel je onderdanig en meegaand op als er overvallers komen, is de boodschap van de cursusleiders. Als de overvaller schreeuwt 'Ben jij slim of dom?!', dan is het juiste antwoord dus dom. "Dat is best wel moeilijk en vernederend", zegt een deelneemster uit Eindhoven. Tijdens de training krijgen de cursisten soms een pistool tegen hun hoofd en er wordt intimiderend tegen ze geschreeuwd. Het maakt het allemaal erg realistisch.

Held uithangen

Soms komen er berichten van horecamedewerkers die heldhaftig zijn en zelf een overvaller verjagen, zoals eind vorig jaar in december. Een snackbareigenaar in Geldrop pakte twee slagersmessen en verjoeg zo de overvaller.

Toch is dat niet aan te bevelen, zegt Hartman. "Een overvaller kan dan in paniek raken en bijvoorbeeld gaan schieten." Tijdens de training passeren verschillende type overvallers de revue. Van amateurs tot professionals en psychopaten.

Leerzaam

Geen enkele deelnemer heeft (gelukkig) van dat soort buitensporig geweld meegemaakt. Maar leerzaam vinden ze het allemaal. Een vrouw die bij het Bakkertje in Lith werkt heeft er zichtbaar plezier in. "Ik moet soms lachen van de zenuwen, maar bij ons komen bijna alleen maar senioren en die doen dat soort dingen niet."

Een jonge vrouw die bij het Sandton Hotel in Eindhoven werkt, krijgt wel eens te maken met agressieve klanten en intimidatie. Ook zij vindt de training bijzonder leerzaam. Na de lunch worden de bivakmutsen en pistolen weer ingepakt en zit de training erop.