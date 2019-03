Wegafsluiting draait restaurant LOFF de nek om: zaak sluit de deuren definitief

Op de website van het restaurant heeft Marion een videoboodschap gezet waarin ze het uitlegt. "We hebben met veel plezier en enthousiasme hartstikke lekker eten gemaakt. We hadden een opgaande lijn, veel nieuwe gasten, enthousiaste mensen en heel veel goeie reviews. Maar toen het restaurant slecht bereikbaar werd, halveerde het aantal gasten. En de vaste lasten lopen door. We kunnen het gewoon niet betalen."

Uitgestorven

LOFF is zeker niet de enige zaak die last had van de wegafsluiting. "We hebben een heel slechte omzet gehad in die maanden", zegt een medewerker van kledingzaak IKKS. "In november ging het nog, maar in januari en februari was het een drama. Het was uitgestorven. Soms was er door de werkzaamheden zo veel herrie dat je niet eens met elkaar kon praten. Als de deur openging, waaide er stof naar binnen."

Ook Aart Vijfvinkel van kunstuitleen het Kunsthuis had veel overlast. "Alles bij elkaar waren we heel lang niet bereikbaar. Dan gaan de klanten ergens anders naar toe. En zie ze dan maar weer eens terug te krijgen. Ik had vijf mensen in de week binnen. Mijn voordeel is dat ik kunst uitleen, dus de huur van schilderijen loopt gewoon door."

Vet

Dat voordeel had Marion Pluimes van LOFF niet. "Toen op 27 februari de straat weer open ging, zagen we nog steeds een daling van het aantal gasten. Mijn probleem is dat ik nog maar twee jaar open ben. Ik heb niet, zoals veel andere zaken, vet op de botten.



Zondag roert Marion Pluimes voor het laatst in de pannen van haar restaurant LOFF.

Compensatie

Via een collega hoorde Pluimes dat de gemeente een compensatieregeling heeft, op het moment dat een zaak aantoonbaar 10 procent omzetverlies heeft geleden door een wegafsluiting. "Daar zou ik zeker voor in aanmerking komen. Maar mijn probleem is dat je dan van drie jaar je jaaromzet moet laten zien. En ik besta nog maar twee jaar. Daarnaast komt de jaarafsluiting pas in mei en zo lang red ik het niet meer, ik heb geen geld meer."

Reactie gemeente Breda

De gemeente Breda laat in een reactie weten het heel vervelend te vinden dat restaurant LOFF de deuren moet sluiten. "LOFF was een mooie aanvulling op het culinaire aanbod", aldus de gemeente.

Over de overlast: "De gemeente is zich ervan bewust dat het werken in de openbare ruimte overlast met zich meebrengt. We proberen daarom met allerlei maatregelen en slimme planningen de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk te houden gedurende het werk. Zo waren te allen tijde de winkels/restaurants aan beide zijdes via het trottoir bereikbaar."

Volgens de gemeente is de compensatieregeling via de ondernemersvereniging onder de aandacht gebracht bij de ondernemers in de Wilhelminastraat. Er is nog geen aanspraak op gemaakt.