Mark van Bommel praat met Mohammed Ihattaren over interlandkeuze: ‘Maar hij moet zelf beslissen’

"Maar de laatste paar dagen hebben we het er niet over gehad", stelt Van Bommel tijdens het wekelijkse perspraatje. Ihattaren werd in Nederland geboren maar heeft Marokkaanse roots. Daarom zou hij ook kunnen kiezen voor het Marokkaanse voetbalelftal.

Bekijk hieronder de reactie van Mark van Bommel.

Feit dat hierover gesproken wordt, geeft al aan dat het goed gaat met de net zeventien geworden Ihattaren. Tijdens de winterstop mocht hij mee naar het trainingskamp in Qatar en in januari mocht hij zijn debuut maken. Vorige week verlengde de middenvelder zijn contract bij PSV en de laatste twee duels stelde Van Bommel Ihattaren telkens op vanaf de eerste minuut en de verwachting is dat hij zondag opnieuw zal starten.

Ibrahim Afellay

Sinds vorige week traint Ibrahim Afellay bij PSV om aan zijn herstel te werken. De 43-voudig international van Oranje heeft net als Ihattaren ook Marokkaanse roots en zou de jonge middenvelder wellicht kunnen helpen bij diens keuze. "Hij staat voor een keuze die hij zelf moet maken", zegt Van Bommel. "Ik moet hem niet beïnvloeden en dat kan ik ook niet. Het is mooi dat Afellay hier traint en hij kan misschien een rol spelen in die keuze. Hij is een grote speler en misschien vraagt Ihattaren hem om advies."