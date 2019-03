'Zonder eigen café ben je geen dorp maar een wijk. Boerdonk blijft een dorp!'

Groot feest zaterdagmiddag in Boerdonk, want het dorpscafé Hart van Bourdonck is door burgemeester Kees van Rooij officieel geopend. De inwoners van het dorp hebben de kroeg en het bijbehorende hotel zelf gered toen de vorige eigenaren ermee stopten. Met een stichting werd het pand gekocht door 62 inwoners om het te verhuren aan de nieuwe uitbaters.

Jan en Ger Coppens gaven vorig jaar aan dat ze na 12,5 jaar gingen stoppen met Café 't Mirakel. Boerdonk dreigde zijn laatste café kwijt te raken. Een ondernemer wilde zo'n dertig arbeidsmigranten in het pand huisvesten. Dat zagen de inwoners niet zitten en dus werd er een crowdfundingsactie gestart om als dorp het café en hotel zelf te kunnen kopen.

Dat lukte: binnen zes weken werd er een half miljoen euro opgehaald. "Zonder eigen café ben je geen dorp, maar een wijk. Boerdonk blijft nu een echt dorp met de opening van Hart van Bourdonck", zegt Coen Hendriks stellig. Hij is één van de initiatiefnemers van de stichting die het pand heeft gekocht. Uiteindelijk hebben 62 inwoners van Boerdonk ieder 10.000 euro geïnvesteerd. "Er zit daarnaast een mooi rendement op waar we zelf invloed op hebben."

LEES OOK: Buurtbewoners verzamelen half miljoen en redden hun dorpskroeg

Puur Boerdonks

De nieuwe uitbaters Denny en Imca van Lankveld hadden tot voor kort een bed & breakfast in Spanje. "We weten hoe we een hotel moeten runnen, maar dat café is een nieuwe uitdaging. We voelen geen druk, maar we willen die 62 investeerders uit het dorp niet teleurstellen", zegt Imca. De twee kwamen afgelopen zomer een vriend tegen op een Belgisch festival. Dat bleek één van de investeerders en die vroeg of ze interesse hadden om het café uit te baten.

Dat hadden ze wel, ook al was het een grote stap. "Ik ga weer terug naar mij roots, want ik kom uit Boerdonk, een mooie kans om dus in mijn thuisomgeving iets nieuws te beginnen", vertelt Denny. "Puur Boerdonks", volgens initiatiefnemer Coen Hendriks. "Een dorp dat het café gezamenlijk koopt om de leefbaarheid op peil te houden en dan ook nog Boerdonkers die Hart van Bourdonck samen runnen."

Leefbaarheid

Burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad verrichte de officiële openingshandeling. Hij zegt trots te zijn dat Boerdonk zelf het initiatief heeft genomen om het café te kopen. "Ik vind het fantastisch dat het dorp zelf voor die leefbaarheid staat en niet de bal bij de gemeente legt." Al moet Van Rooij bekennen dat de dreigende huisvesting van arbeidsmigranten vast en zeker een extra motivatie is geweest voor de initiatiefnemers.

Hendriks bevestigt dat, maar wilde vooral de ontmoetingsplek voor de 800 inwoners van het dorp behouden. Hij is net als alle mede-investeerders heel trots dat dat gelukt is. "De crowdfundingsactie heeft Boerdonk echt op de kaart gezet. Als ik in Brabant vertel dat ik uit Boerdonk kom, zijn er veel mensen die weten dat we gezamenlijk een café hebben gekocht. Dat is toch mooi!"