Eindhovenaren krijgen niet veel mee van reeks overvallen in Eindhoven: 'Ik voel me niet onveilig'

Vrijdag was zonnestudio My Sun het doelwit van overvallers

De politie heeft zijn handen vol aan de reeks overvallen in Eindhoven. Dit jaar sloegen overvallers al zeventien keer toe in de gemeente. De politie zet extra mankracht in om de daders te pakken en burgemeester John Jorritsma trok alle verloven in van de handhavers. Een hoop commotie dus na de overvallen, maar de Eindhovenaren lijken er weinig van te merken.

“Ik krijg er niet veel van mee en ik merk ook niet dat er meer politie op straat is. Ik denk overigens wel dat ze er zijn, maar dat ze niet in het zicht staan”, zegt een voorbijganger. “Ik merk ook dat ik me niet onveilig voel”, vult hij aan.



Een andere voorbijganger geeft aan dat ze ook niets heeft gemerkt van de overvallen en dat ze ook geen extra handhaving ziet op straat. Zichtbaarheid van de politie zou haar wel helpen: “Ik vind het wel heel eng dat het gaande is en dat je niet veilig meer kan rondlopen. Als ik meer politie op straat zou zien, zou dat mij wel een veiliger gevoel geven."

Zo gaven meerdere mensen op straat in Eindhoven aan dat ze niets van de overvallen merken, ondanks dat het er zo veel zijn in een korte tijd. Ook laat de meerderheid weten dat ze zich niet onveilig voelen tijdens het winkelen.

Zeventien overvallen

Vrijdagavond werden er opnieuw overvallen gepleegd. Eerst was de woonwinkel Casa in Winkelcentrum Woensel het doelwit. Daarna hadden overvallers het gemunt op zonnestudio My Sun op de Woenselse Markt. Dat was de zeventiende overval dit jaar.



'Nog nooit meegemaakt'

Hoewel de Eindhovenaren niets lijken te merken van de extra politieversterking, laat een woordvoerder van de politie wel weten dat ze zowel zichtbaar als onzichtbaar met meerdere agenten op de overvallers jagen. “We willen de reeks overvallen zo snel mogelijk stoppen”, zegt hij.



De politie maakt zich ernstig zorgen: “Zo’n reeks als deze hebben we nog nooit meegemaakt.” De woordvoerder geeft aan dat de overvallen mogelijk te maken hebben met het feit dat de buit steeds kleiner wordt.



“Omdat er minder contant geld in de winkel is, moeten er meerdere overvallen gepleegd worden om hetzelfde financiële gewin te krijgen.” Waarom de overvallen steeds gepleegd worden in regio Eindhoven, kan hij niet verklaren.