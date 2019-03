Honderd mensen gecontroleerd bij eerste fouilleeractie in risicogebied Helmond

In Helmond heeft de politie er geen gras over laten groeien. Vanaf vrijdag mogen agenten voorbijgangers in een deel van de binnenstad preventief fouilleren. En vrijdagavond hield de politie meteen de eerste actie. Dit op de Heistraat ter hoogte van de Lidl. Honderd mensen werden gefouilleerd en tachtig auto’s werden doorzocht.

Er werd niemand aangehouden. Wel werden een kleine hoeveelheid amfetamine en een lifehammer, een hamer waarmee je wanneer je te water raakt met je auto je raam kunt intikken, in beslag genomen. Zo’n hamer wordt in dit specifieke gebied in de stad dat is uitgeroepen tot 'veiligheidsrisicogebied' gezien als wapen.



Doel van het preventief fouilleren is handel in harddrugs en illegaal wapenbezit tegen te gaan. De maatregel dat iedereen mag worden gefouilleerd zonder dat iemand specifiek verdacht wordt van iets, geldt voor een deel van het centrum en de wijk Binnenstad-Oost.





'Reacties op straat positief'

Mensen die niet meewerken aan de actie, worden aangehouden. Volgens de politie werkte vrijdagavond en -nacht iedereen mee en waren de reacties op straat positief. Het komende halfjaar zal de politie meer van dit soort acties gehouden worden. Dit in overleg met het Openbaar Ministerie.



Burgemeester Elly Blanksma informeerde de Helmondse gemeenteraad woensdagavond over het besluit. Ze gaf aan dat het is genomen vanwege 'een toenemend gevoel van onveiligheid en maatschappelijke onrust in de stad'.



Schietpartij januari

Als voorbeeld haalde ze onder meer een schietpartij eind januari aan. Daarbij raakten in Helmond op klaarlichte dag twee kinderen van 2 en 15 jaar oud gewond door rondvliegende kogels. Samen met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) zijn toen volgens de burgemeester maatregelen genomen.

Desondanks zijn er volgens Blanksma nog steeds 'serieuze signalen dat het illegale wapenbezit de afgelopen maanden in zorgwekkende mate is toegenomen'.