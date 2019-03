Politie blij met aanhouding verdachte overvallen: 'Hij werd steeds gewelddadiger'

Dit jaar is Eindhoven in de greep van een flinke serie overvallen. De teller staat inmiddels op zeventien. De Eindhovenaar wordt verdacht van een groot deel van die overvallen. De politie wil nog niet zeggen welke, maar het gaat in ieder geval om de overval op het casino zaterdag in Oss.

Steeds meer overvallen

Volgens Danny Frijters werden de meerdere overvallen systematisch gepleegd. "Ook de frequentie werd steeds opgehoogd en de overvaller werd gewelddadiger."

Volgens Frijters had deze overvaller dus zeker niet de kans moeten krijgen om nog verder door te gaan met overvallen. "Daarom hebben we ook het aantal collega's in uniform en in het rechercheteam extra opgehoogd, zowel opvallend als onopvallend." Aan deze inzet komt nog geen einde. "Er zijn nog steeds een aantal zaken in onderzoek. Overvallen hebben altijd onze prioriteit."

'Puzzelstukjes kwamen bij elkaar'

De politie kwam de verdachte op het spoor na de overval in Oss van zaterdag. "Het signalement leek aardig overeen te komen met dat van de serie-overvaller in Eindhoven. Uiteindelijk kwamen alle puzzelstukjes bij elkaar waardoor we de verdachte zaterdagavond konden aanhouden."

De 51-jarige man, die al eerder in aanraking is gekomen met de politie, werd op straat vlakbij zijn huis aangehouden. De politie heeft ook het huis doorzocht. "Wat we daar precies hebben gevonden, kan ik in het belang van het onderzoek niet zeggen. Maar het materiaal dat we daar hebben gevonden, sterkt behoorlijk ons vermoeden dat dit de serie-overvaller is."

'Impact op slachtoffers is groot'

De verdachte wordt zondag verhoord. "Het rechercheteam gaat kijken hoe ze alle bewijzen met elkaar in verband kan brengen en aan welke overvallen ze deze man precies kan linken." Het is nog niet duidelijk met welk motief de 51-jarige man te werk ging. "Er is maar één man die ons daar antwoord op kan geven en die zit op dit moment gelukkig bij ons in de verhoorkamer."

De impact op de slachtoffers is groot, volgens Frijters. "Wij kennen verhalen waarbij slachtoffers jaren later nog een trauma hebben van wat ze is overkomen. Het is ook niet niets, een wapen dat op je gericht wordt." Als de komende weken overvallen uitblijven, wil dat volgens de politie nog niet zeggen dat dit extra bewijs is tegen de verdachte. "Maar het zorgt wel voor een veiligere straat. Als dat zo is, ben ik in ieder geval ontzettend gelukkig."