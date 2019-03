Jan en Miranda komen met Omroep Brabant-taxi toch op tijd op hun werk

Het was maandagochtend voor sommige mensen puzzelen hoe ze naar hun werk moesten komen. Medewerkers van de NS en streekvervoerders legden tussen zes uur en zeven uur namelijk het werk neer. Zij demonstreerden voor het bevriezen van de pensioenleeftijd op 66 jaar. Voor wie hierdoor in de problemen kwam, bood de Omroep Brabant-taxi uitkomst.

Een van de mensen die deze ochtend gebruik maakte van de Omroep Brabant-taxi is Jan van Gulik uit Helmond. Hij moest om zeven uur 's ochtends gaan werken in het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. "Ik ga normaal gesproken altijd met het openbaar vervoer", vertelt hij. "Dan pak ik 's ochtends vroeg om kwart over zes de trein en vervolgens de bus."

'Daar gaan we weer'

Maar dat was deze maandag vanwege de stakingen geen optie. "Shit, daar gaan we weer, dacht ik. Dan is het altijd bezien hoe je in Veldhoven komt. Dat valt niet mee."

Thuiswerken is voor hem geen optie. "Nee, ik moet fysiek aanwezig zijn. Ik werk in de logistiek van het ziekenhuis. Ik verzorg de kleding van de dokters, het verplegend en het ondersteunend personeel. Dat is 's ochtends toch een aandachtspuntje. Daar moet je gewoon bij zijn. Er werken hier dik tweeduizend mensen."

Dankzij de Omroep Brabant-taxi was Van Gulik ondanks de stakingen keurig op tijd op zijn werk. Hoe hij maandagavond thuiskomt, weet hij nog niet. "Maar gelukkig werk ik in een ziekenhuis, dus er zijn altijd bedden beschikbaar. Ik kan altijd slapen, haha."

'Meer vertraging dan normaal'

Vanuit Helmond zette verslaggever Alice van der Plas met collega Lize Rensen koers naar Tilburg. Daar woont Miranda Bijlsma. Zij had een lift nodig naar Den Bosch, waar ze sollicitatiegesprekken moet voeren. "Mijn collega op het secretariaat gaat helaas weg", vertelt Miranda. "Vandaag komen er drie sollicitanten voor die functie. Daar wil ik heel graag bij zijn. Ik wil toch een beetje invloed hebben op wie er met mij gaat werken."

Bijlsma reist normaal gesproken met het openbaar vervoer naar Den Bosch en eigenlijk was ze van plan deze maandagochtend met de auto naar haar werk te gaan.

"Maar vrijdag ontplofte de derde van de vier bobines in mijn auto. De eerste twee waren twee maanden geleden al ontploft. Mij is verteld dat ik nu eerst de bougies in mijn auto moet laten maken zodat die bobines niet ontploffen. Ik durf nu niet met mijn auto naar Den Bosch te rijden, dus ik zat een beetje omhoog. Daarop appte ik mijn vriendinnen en die wezen me op deze Omroep Brabant-actie. En ik dacht: ik probeer het gewoon!"

Treinverkeer opgestart

Rond halfacht 's ochtends werd het treinverkeer weer opgestart, maar de NS waarschuwde reizigers rekening te houden met meer vertraging dan normaal. "Treinen kunnen uitvallen, er zal meer vertraging zijn en de treinen kunnen voller zitten dan normaal. Het opstarten gaat nu eenmaal niet met een simpele druk op de knop'', legde een woordvoerder uit.

Wie deze maandagochtend de auto neemt, kan terechtkomen achter voertuigen van politie, douane en defensie, die in estafette vanaf zeven uur over de volle breedte van de weg met een snelheid van 66 kilometer per uur naar Den Haag rijden. Dit kan zorgen voor flinke vertraging.