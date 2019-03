'Huis van voortvluchtige crimineel Shahin Gheiybe gevonden in Iran dankzij plant en vuilnisbak'

Gheiybe laat vaak via filmpjes op Instagram van zich horen. Hij wordt daarom ook wel ‘treitercrimineel’ genoemd. “Ik ga genieten van mijn vrijheid”, zei hij onlangs, dansend voor een luxueuze villa. En dat terwijl hij op de Nationale Opsporingslijst staat.

Villa

De onderzoekers analyseerden zijn foto’s en filmpjes grondig. Maandag maakten ze de exacte locatie van de villa bekend. Het gaat om dit gebouw in het noorden van Iran. “We zijn donderdag pas begonnen”, zegt Henk van Ess, onderzoekjournalist en betrokken bij Bellingcat.

Een vast team van vijf onderzoekers werkte via internet samen met 62 vrijwilligers over de hele wereld. Ze analyseerden de filmpjes tot op de milliseconde. Het moeilijkste was om te onderzoeken of de beelden echt zijn. “De kans is natuurlijk groot dat hij ons op een dwaalspoor wil zetten”, vertelt Van Ess.

Planten

Daarbij keken ze opvallend gedetailleerd. “Aan de stand van de bloemen op de achtergrond, konden we bijvoorbeeld zien dat de video inderdaad in maart is opgenomen. Daarbij kregen we hulp van een plantendeskundige.” Nog een opvallend voorbeeld: de analyse van vuilnisbakken. “We zagen typisch Iraanse vuilnisbakken. Ook dat was een aanwijzing.” Bovendien is de bouwstijl van het gebouw grondig bekeken.



Politie

Het is onduidelijk of de crimineel nog in de villa verblijft. “We weten alleen dat hij daar recent geweest is.” Van Ess heeft de informatie doorgespeeld aan de politie. “Ze waren heel dankbaar. Wat ze nu precies gaan doen, houden ze natuurlijk geheim.”

Of de crimineel niet moeilijker te vinden is, nu de locatie bekend is gemaakt? “Daar hebben we goed over nagedacht. Als we het onderzoek niet openbaar hadden gemaakt, was het moeilijker deskundigen te vinden. Dan hadden we dit alles nooit gevonden.”

Opsporing Verzocht besteedde onlangs nog aandacht aan de zaak.

Ontsnapt

Gheiybe handelde in computeronderdelen. Juli 2009 sprak hij af met twee mannen in Den Bosch. Ze zouden voor 175.000 euro een partij onderdelen kopen. Hij schoot de twee neer, toen de deal bijna rond was.

Hij werd tot 13 jaar celstraf veroordeeld voor de poging tot dubbele moord en heling. Op 6 oktober 2011 wist hij in Breda te ontsnappen tijdens vervoer naar het ziekenhuis.