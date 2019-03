Offensief tegen louche fruitbedrijven: 'Fruit meest gebruikte deklading bij cocaïnesmokkel'

De politie is in West-Brabant en Zeeland een offensief begonnen tegen de uitdijende cocaïnehandel en onderzoekt dertig fruitbedrijven die mogelijk betrokken zijn bij drugssmokkel. Afgelopen dagen zijn er bedrijven gecontroleerd in Breda, Etten Leur, Roosendaal en Zundert. Daar is niemand is aangehouden. Wel deden agenten een grote drugsvangst in Zeeland met 14 arrestaties.

"Het gaat in eerste instantie om informatie verzamelen", zegt politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage. "We bezochten maandag en dinsdag fruitbedrijven met een loods, maar ook bedrijven met alleen maar een postadres in een verzamelgebouw. Soms zit een importeur in een flat, drie-hoog, bij wijze van spreken. Dan willen we weten: wie zit er achter".

Er zijn ook fruitbedrijven ingeschreven op een camping, of op een gewoon woonadres. "Dat is vreemd", zegt de politiewoordvoerder.

Behalve de Nederlandse en Belgische politie, de belastingdienst en douane werken ook de vier grootste Nederlandse banken en de brancheorganisatie mee. "De vier grote banken kunnen ons helpen bij het in kaart brengen van verdachte geldstromen naar Zuid-Amerika. Het is vaak follow-the-money maar nu is het vooral ook follow the bananas."

'Meest gebruikte deklading'

"Fruit blijkt de meest gebruikte deklading bij de cocaïnesmokkel", zegt recherchehoofd Rienk de Groot. "Door die bedrijven aan te pakken, pakken we ook de cocaïnehandel aan."

Voor de actie Project Piggyback zijn ook de geldstromen van de fruitbedrijven in kaart gebracht. De Groot noemt het voorbeeld van een partij fruit die wordt betaald vanaf een Nederlandse bankrekening, die gevuld blijkt te zijn met contante stortingen. "Dat zijn gevallen waar wij op aanslaan."

1500 kilo cocaïne onderschept

In de haven van Antwerpen werd vrijdag 1500 kilo cocaïne in beslag genomen in een container met bananen, bestemd voor een fruitbedrijf in Kapelle in Zeeland. Bij de actie in Kapelle zijn veertien mannen aangehouden. Ze komen uit Rotterdam, Amsterdam, Goes, Middelburg, Hansweert en Berkel-Enschot.

De vangst is eigenlijk een toevalstreffer. De politie verwachtte niet op de lading drugs te stuiten. De straatwaarde is 44 miljoen euro.

De politie zegt verder geen grote vangsten te verwachten, maar vooral een beeld te krijgen van wat er aan de hand is in de fruitbranche in de regio. "We steken als het ware een thermometer in onze zieke 'patiënt'."

De actie is nog volop bezig.

