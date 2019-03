Brabant Kiest: kijk hier hoe in jouw gemeente is gestemd voor de Provinciale Staten

DEN BOSCH -

Hoe hebben de bijna twee miljoen kiesgerechtigden in onze provincie gestemd voor de Provinciale Statenverkiezingen? In dit artikel kun je volgen hoe woensdag in jouw gemeente is gestemd. Om tien over half elf bleek dat de stemmen in Boekel het snelst zijn geteld. CDA is daar de grootste gebleven. Dit voor de VVD en Forum voor Democratie. De tweede uitslag die binnenkwam is die van Boxmeer. Ook daar is de CDA de grootste. De partij streefde de SP voorbij.