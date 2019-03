Forum voor Democratie (weer) grote afwezige bij toelichting van informateur: 'Ingewikkelde puzzel'

De VVD is de grootste partij van Brabant met tien zetels. Forum voor Democratie is de tweede partij met negen zetels in Provinciale Staten. In de verkiezingscampagne was Eric de Bie, de lijsttrekker uit Bergen om Zoom, bijna 'onzichtbaar' voor de media. De Bie gaf toen geen interviews. Daar zei hij donderdag over dat hij er 'wel wás, maar niet voor de media'. Vrijdag is hij er dus weer niet.

'Ingewikkelde puzzel'

Lijsttrekker van de VVD in Brabant, Christophe van der Maat, lichtte vrijdagavond toe waarom er voor Helmi Huijbregts als informateur is gekozen. "Er ligt een ingewikkelde puzzel. Zij heeft een indrukwekkende bestuurlijke carrière."

VVD'er Huijbregts gaat de komende tijd om de tafel met alle partijen die minstens een zetel hebben behaald. Daarna zal ze verslag uitbrengen aan partijgenoot Christophe van der Maat. Ze gaat de coalitiebesprekingen stapje voor stapje voeren. "Een olifant eet je ook per plakje", aldus Huijbregts. Ze voegde daar lachend aan toe: "Partij voor de Dieren, dit bedoel ik niet letterlijk."

'Tweede partij kan niet ontbreken'

Volgens Huijbregts is het niet erg dat Eric de Bie niet op is komen dagen. "Wij gaan met alle partijen spreken de komende week, dan kan de tweede partij van Brabant niet ontbreken. Uiteindelijk komt er in Brabant een college. Zonder meer!"