Advocaat: ‘GGzE niet schuldig aan dood schizofreniepatiënt Janneke’

De dood van een GGzE-patiënte in 2013 is waarschijnlijk helemaal niet het gevolg van bijwerkingen van een medicijn. Dat zegt de advocaat van de Eindhovense psychiatrische kliniek. De GGzE wordt door justitie verdacht van dood door schuld. Eerder deze week werd een boete van 25 duizend euro geëist.

De 29-jarige Janneke leed aan schizofrenie en was opgenomen om te beginnen met een nieuw medicijn. Ze werd behandeld door een psychiater in opleiding, die bijwerking van het nieuwe medicijn over het hoofd zou hebben gezien, waardoor zij overleed.

De arts in opleiding en haar supervisor werden voor deze zaak al op de vingers getikt door het medisch tuchtcollege. Justitie vervolgt de instelling omdat de fouten van het tweetal het gevolg zijn van onderbezetting, hoge werkdruk, slechte overdrachten en verslaglegging.

Signalen genegeerd

Ook zouden signalen van de familie van Janneke dat het niet goed met haar ging door de GGzE zijn genegeerd. De patiënt werd volgens justitie aan haar lot over gelaten.

De advocaat van de GGzE wijst erop dat Janneke een moeilijke patiënt was die vaak behandeling tegenwerkte. De familie was erg vijandig tegenover de instelling en dat zou hun verklaringen na haar dood kunnen hebben gekleurd.

De verdediging probeert donderdag in de rechtszaak aan te tonen dat de instelling Janneke wel degelijk goed in de gaten hield en dat er geen reden was tot grote zorg. Ook heeft hij kritiek op de manier waarop het lichaam na haar dood is onderzocht. Er zou teveel zijn toegewerkt naar de conclusie dat Janneke stierf aan de bijwerking van het medicijn.