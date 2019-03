Michael van Gerwen helpt gedeeltelijk mee aan pensioen Van Barneveld: ‘Maar ik geloof hem niet’

"Dat gaat niet gebeuren", doelt Van Gerwen op het besluit van Barney om na vanavond te stoppen met darten. 'Mighty Mike' sloopte de vijfvoudig wereldkampioen donderdagavond in Ahoy met maar liefst 7-1. Na afloop van die wedstrijd trok Van Barneveld zijn conclusie. "Dat zegt hij in emotie. Ik geloof er niks van. Ik heb het er ook al even kort met zijn manager over gehad en die denkt er hetzelfde over als ik."

De ruime overwinning van 'Mighty Mike' betekende alweer zijn tweede 7-1 overwinning van deze tweedaagse in Ahoy. Woensdag won hij met die cijfers van Peter Wright. Vorig jaar verloor Van Gerwen nog beide potjes, nu is dat helemaal omgedraaid. "Vorig jaar was een blamage. Dit was toch wat anders en dat doet me goed."

De focus op de laatste Premier League-wedstrijd in Ahoy lag natuurlijk op Van Barneveld. Dat merkte Van Gerwen maar al te goed. "Je ziet dan wat tranen in zijn ogen bij de opkomst. Dan weet je eigenlijk al dat je niet meer kunt verliezen. Maar ik moest wel gewoon m'n stinkende best doen. Ik had alles te verliezen omdat ik nog voor de koppositie speel. Daardoor moet ik scherp zijn."

Eerder op de avond stond Van Gerwen nog wat te dollen met Rico Verhoeven, maar de kickbokser liet vervolgens weten dat hij niet voor Van Gerwen, maar voor Barney zou juichen. Daar kan Van Gerwen, zeker na zijn gemakkelijke overwinning, niet over inzitten. "Van Barneveld en Rico spreken elkaar vaker dus dan kan het weleens gebeuren dat iemand voor iemand anders is. Ik vind het allemaal prima. Mij doet het niet zoveel. Ik moet van mijn eigen kracht uitgaan, net als Rico altijd doet."