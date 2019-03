Raadslid Bergeijk legt werk neer na bedreigingen: 'Ik moet uitkijken met het uiten van mijn mening'

Raadslid Sonja Wagemans heeft haar werk in de gemeenteraad van Bergeijk voorlopig neergelegd na bedreigingen aan haar adres. Het raadslid voor de Lokale Partij Bergeijk was donderdagavond niet aanwezig tijdens de raadsvergadering. Ze ervaart ‘de omgeving’ volgens een verklaring die ze naar buiten bracht ‘op dit moment niet velig genoeg’ om haar taak als raadslid ‘in de openbaarheid te vervullen’.

“De boodschap is dat ik moet uitkijken met het openlijk uiten van mijn mening en het openbaren van informatie gezien de mogelijke persoonlijke gevolgen. Als ik weer ervaar dat de omgeving veilig en transparant is, pak ik weer heel graag mijn actieve rol in de openbaarheid op”, schrijft Wagemans.

“Ik heb een gezin, werk en een sociaal leven, en ik wil niet persoonlijk slachtoffer worden van wat er zich op politiek vlak afspeelt.

Wagemans heeft zich de laatste tijd diverse keren uitgelaten over camping de Zwarte Bergen in Luyksgestel. Plannen om op de camping arbeidsmigranten te huisvesten gingen uiteindelijk niet door. Wagemans richtte zich vooral op de rol van de gemeente in het dossier.

Reactie burgemeester

Burgemeester Arinda Callewaert las de verklaring van Wagemans donderdagavond in de raadsvergadering voor. Volgens het Eindhovens Dagblad noemde de burgemeester de situatie 'shockerend'.

"We gaan tot de bodem uitzoeken wat er precies aan de hand is en of er sprake kan zijn van bedreiging of intimidatie. De burgemeester noemt de situatie in de krant 'een aantasting van de rechtsstaat'. "Als raadslid moet je je werk normaal kunnen doen."

'Grote belangen'

"Ik steek mijn nek uit en dat gaat een aantal mensen mij erg kwalijk nemen", reageert Wagemans in de krant.

Ze refereert aan het dossier De Zwarte Bergen met de woorden: 'Blijkbaar gaat het in het dossier ook om grote belangen'.