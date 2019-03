Belg die Klaas Otto neerschoot krijgt lagere straf

De Belgische autohandelaar Joop M. die Klaas Otto neer heeft geschoten krijgt in hoger beroep een lagere straf voor zijn daad: geen acht jaar maar vijf jaar cel. Dat is omdat het gerechtshof in Antwerpen vindt dat Otto de schietpartij heeft uitgelokt, meldt de Gazet van Antwerpen.

De schietpartij was vier jaar geleden bij het huis van M. (48) in het Belgische Poppel. Otto kreeg een kogel in zijn nek, maar kwam goed weg bij de aanslag. Met de schotwond moest hij naar het ziekenhuis.

Ruzie over oldtimer

De Belgische autohandelaar deed in die tijd zaken met Otto (51) die ook in de autohandel zat. Maar ze kregen ruzie, onder meer over een oldtimer. Otto zou daarover diverse keren aan de deur zijn geweest, klappen hebben uitgedeeld zelfs. En Otto legde een boete op. Dat was afpersing zegt de verdediging van M.

Toen Otto die boete op 20 maart 2015 kwam opeisen liep dat uit de hand. Uit wanhoop schoot M. toen op Otto. De rechtbank in Turnhout veroordeelde hem tot acht jaar en vond dat wanhoop-motief ongeloofwaardig.

Afpersing

Tijdens het hoger beroep vertelde de advocaat van M. over het proces tegen Otto in Nederland dat ook over deze afpersingszaak gaat. Het hof liet zich overtuigen en vond dat Otto het over zichzelf had afgeroepen. Daarom kon ook de straf wel wat minder.

De schietpartij rond M. speelt ook in het Nederlandse strafproces een rol. Het is een onderdeel van het afpersingsdossier dat de codenaam Zalm heeft gekregen bij de politie.

Voor de rechtbank in Breda zeiden de advocaten van Otto al herhaaldelijk dat hij wordt zwartgemaakt door onder andere Joop M. De advocaten vinden M. ongeloofwaardig en wijzen erop dat hij zelfs nooit aangifte heeft gedaan. Dat zeggen ze ook in het hoger beroep dat pas is begonnen. Daarom willen ze ook opnieuw getuigen horen over deze zaak.

Zwijggeld

M. zegt dat hij na de schietpartij is benaderd door mensen uit de omgeving van Otto om zijn belastende verklaring in te trekken. Hij zou daarvoor 100.000 of 150.000 euro krijgen. M. zou toen hebben gezegd dat Otto hem zo veel had aangedaan, dat twee miljoen euro nog niet genoeg zou zijn.