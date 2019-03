Raadslid Sonja Wagemans: 'Ik neem intimiderende waarschuwingen serieus'

Raadslid Sonja Wagemans van de Lokale Partij Bergeijk heeft ‘waarschuwingen ontvangen die erg intimiderend hebben gewerkt op haar’. Aangifte bij de politie van bedreiging of intimidatie heeft ze echter niet gedaan. Dit omdat ze ‘niet fysiek of concreet bedreigd’ is, zo laat ze vrijdagochtend aan Omroep Brabant weten.

Donderdagavond bracht Wagemans in een verklaring naar buiten dat ze haar werk als raadslid tijdelijk neerlegt omdat ze zich ‘op dit moment niet veilig genoeg voelt om haar taak als raadslid in de openbaarheid te vervullen’.

De waarschuwingen aan haar adres neemt Wagemans serieus. En ze zijn voor haar dus reden om haar werk als raadslid vooralsnog neer te leggen. Verder wil ze vrijdag niet ingaan op de zaak.

Politie op de hoogte

De politie laat weten op de hoogte te zijn gesteld van de zaak door de burgemeester van Bergeijk. Onderzoek doet de politie echter niet. Daarvoor moet het raadslid volgens een woordvoerder eerst aangifte doen.

Fractievoorzitter Mark Verhoeven van de Lokale Partij Bergeijk reageert geschrokken op dat wat zijn collega is overkomen. Hij noemt het ‘triest dat een collega zich genoodzaakt voelt haar werk als raadslid neer te leggen vanwege intimidaties’.

'Geen flauw idee wie achter intimidaties zit'

Verhoeven geeft aan niet op de hoogte te zijn van de precieze inhoud van de waarschuwingen aan het adres van Wagemans. “Haar beslissing om haar werk als raadslid nu neer te leggen kan ik echter volgen”, zegt hij. Vervolgens geeft hij aan ‘geen flauw idee te hebben’ over wie er achter de intimidaties aan het adres van zijn fractiegenoot zit.

Wagemans heeft zich volgens hem vastgebeten in het dossier camping de Zwarte Bergen. In haar afwezigheid neemt Verhoeven de woordvoering over dit onderwerp van haar over. Verhoeven voelt zich ondanks wat zijn collega is overkomen niet geremd om zijn zegje hierover te doen. En dat geldt volgens hem ook voor zijn andere twee fractiegenoten.

Tot op de bodem uitzoeken

Verhoeven en zijn fractiegenoten voelen zich gesteund door het college en de andere partijen in de raad van Bergeijk. Ze hebben volgens hem allemaal aangegeven geschokt te zijn over het gebeuren. Burgemeester Arinda Callewaert van Bergeijk gaf donderdagavond in de gemeenteraadsvergadering aan de zaak tot op de bodem te willen uitzoeken.

Vrijdag wil de burgemeester niet verder ingaan op de zaak. "We nemen het superhoog op", zegt een woordvoerder namens de gemeente Bergeijk. "Maar de burgemeester wil nu eerst in gesprek met Sonja Wagemans om te horen wat er precies is gebeurd. Ook wil de burgemeester van haar horen of ze aangifte gaat doen." In afwachting van dat gesprek kan de gemeente nu volgens de woordvoerder weinig doen.

Gesprek met fractievoorzitter

Wanneer Wagemans haar werk weer hervat, is volgens de fractievoorzitter van haar partij niet duidelijk. “Maandag heb ik een gesprek met haar”, zegt hij.