Oud-manager Ad Schoofs baalt van problemen Raymond van Barneveld: 'Jammer dat veel dingen fout gaan'

Dat Michael van Gerwen op het dartspodium zijn onoverwinnelijke glans momenteel even kwijt is, staat vast. Maar het lijkt klein bier vergeleken met die andere Nederlandse dartslegende. Raymond van Barneveld kondigde afgelopen week zijn onmiddellijke afscheid aan, kwam daar weer op terug en is het spoor helemaal kwijt. Tot ongenoegen van zijn oud-manager Ad Schoofs uit Bladel. "Ik gun hem het beste, maar zie heel veel dingen fout gaan en dat is enorm jammer."

Schoofs heeft het nieuws rondom Van Barneveld zoals altijd op de voet gevolgd. “Hij kondigde vorig jaar aan nog één jaar te spelen. Dat vond ik toen al een rare beslissing om dat in deze topsport een jaar van tevoren al aan te kondigen. Dat maak je het jezelf sowieso al zó moeilijk”, aldus Schoofs, die ongeveer acht jaar lang Barneys manager was.

LEES OOK: Michael van Gerwen helpt gedeeltelijk mee aan pensioen Van Barneveld: ‘Maar ik geloof hem niet’

Mentaal

“Ik ken hem goed. Hij klampt zich daaraan vast en wil nog presteren. Het was toen al mijn visie dat het alleen maar slechter kon gaan. Want als het tegenzit, en dat was zo de laatste tijd, kan hij dat mentaal niet aan. Toen al niet. En nu heeft hij ook nog een hoop privé gedoe. Dan klapt ‘ie in elkaar”, zei Schoofs in Sportlunch op Omroep Brabant Radio.

“Ik heb nog appverkeer gehad met Raymond voor die 7-1 tegen Michael. Ik zei: stop ermee. Het is klaar. Hij had moeten stoppen op zijn hoogtepunt in een kolkend Ahoy, maar hij heeft sponsoren en zijn manager. Die zijn afhankelijk van hem en willen dat hij doorgaat. Raymond is heel beïnvloedbaar en kan dit niet aan.”

LEES OOK: Ad Schoofs was jarenlang manager van Raymond van Barneveld: 'Dacht dat hij al eerder zou stoppen'

Jammer

“Laten we eerlijk zijn. Dit kan alleen maar fout gaan. Zelfs áls hij al doorgaat: wat gaat hij doen als hij er volgende week in Barnsley weer na twee partijen uit vliegt? En ik zou al helemáál verbaasd zijn als hij doorgaat tot het WK en een goed toernooi draait. Begrijp me niet verkeerd: ik zou niets liever willen. We hebben samen lief en leed gedeeld en ik gun alle mensen de legende Van Barneveld omdat hij het darts op een fantastische manier op de kaart heeft gezet. Ik gun hem het beste, maar zie heel veel dingen fout gaan en dat is enorm jammer.”