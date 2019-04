'Bedreigd' raadslid Sonja Wagemans weer aan het werk na goed gesprek met burgemeester Bergeijk

Raadslid Sonja Wagemans van Bergeijk pakt haar werk weer op. Dat is het resultaat van het gesprek dat zij maandag had met burgemeester Arinda Callewaert. Hierin zijn de zorgen gedeeld en uitgebreid besproken.

"Er zijn goede afspraken gemaakt waardoor de politieke en persoonlijke omgeving voor Wagemans weer voldoende veilig is om haar raadswerk op te pakken", laat de gemeente Bergeijk weten.

Vrijdagochtend liet het raadslid aan Omroep Brabant weten ‘waarschuwingen te hebben ontvangen die erg intimiderend hebben gewerkt op haar’. Aangifte bij de politie van bedreiging of intimidatie had ze echter niet gedaan. Dit omdat ze ‘niet fysiek of concreet bedreigd’ was.

Geen integriteitsonderzoek

In het Eindhovens Dagblad gaf Wagemans zaterdag aan dat er een integriteitsonderzoek heeft plaatsgevonden naar haar persoon. Er zou een anonieme melding over haar zijn binnengekomen bij de gemeente dat ze persoonlijke belangen had bij camping Zwarte Bergen in Luyksgestel. Die camping was in beeld was om arbeidsmigranten te huisvesten.

Het betrof geen onderzoek en de melding was niet anoniem, laat de gemeente nu weten. Het ging om een gesprek in het kader van hoor en wederhoor. Dit was Wagemans niet bekend en hiervoor heeft zij ook haar excuses aangeboden aan burgemeester Callewaert.

Dossier: de Zwarte Bergen

Wagemans heeft zich de laatste tijd diverse keren uitgelaten over camping de Zwarte Bergen. Plannen om op de camping arbeidsmigranten te huisvesten gingen uiteindelijk niet door.

Ze nam het vooral op voor de bewoners van de camping die in haar ogen lange tijd voor de gek zijn gehouden door de vorige eigenaar van de camping. Ook was ze kritisch over de rol van de gemeente in dit dossier.