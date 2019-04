Provincie vraagt overheid om hulp bij werkzaamheden Maaslijn

De eerste afspraken tussen de overheid en de regio zijn in 2008 al gemaakt. Men wilde de reistijd tussen de knooppunten Nijmegen, Venlo en Roermond verkorten. Ook werd er toen 25 miljoen euro door het Rijk geïnvesteerd om de de elektrificatie van de lijn te versnellen. Hierdoor verdwijnt de dieseltrein van het traject, wordt de CO2-uitstoot verlaagd en vallen de kosten voor de brandstof en het onderhoud van de treinen lager uit. Ook kunnen elektrische treinen sneller optrekken dan de dieseltreinen waardoor de reistijd voor de treinreiziger aanzienlijk wordt verkort.

Lees ook: Lodewijk Asscher protesteert op de fiets tegen vertragingen Maaslijntje: 'Dit is bagger'



Discussies

Al vrij snel liepen de voorbereidingen op de werkzaamheden vertraging op. Volgens staatssecretaris Van Veldhoven (van infrastructuur en waterstaat) komt dit doordat het project sinds het begin last heeft gehad van verschillende wijzigingen. Meerdere besluiten lieten lang op zich wachten, Station Grubbenvorst werd geschrapt uit het traject en er waren discussies over de rekening. Dit alles leidde tot vertraging en hogere kosten. De eindverantwoordelijke was de regio maar die moest uiteindelijk bij de overheid aankloppen voor extra geld en hulp in de verantwoordelijkheid.

Volgens Tweede Kamerlid Erik Ronnes (CDA) is de samenwerking een goede oplossing. "Gelukkig worden er nu concrete stappen gezet en samen opgetrokken door provincies en het Rijk. Uiteraard in het belang van goed openbaar vervoer op de Maaslijn."



Tweede spoor

Het is belangrijk dat de lijn wordt aangepakt omdat er vaak vertragingen zijn op dat stuk spoor. De dieseltreinen die er nu nog rijden zijn storingsgevoelig en vervuilend. Daarom komt er op bepaalde delen van het traject een tweede spoor zodat tegemoetkomende treinen elkaar daar kunnen kruisen. Nu moeten treinen op elkaar wachten omdat er maar één trein over het enkelsporig traject kan.

De kosten voor het traject tussen Nijmegen en Roermond lopen nu al tot boven de 200 miljoen euro.



Lees ook: 'Iedere dag afwachten op dat de trein wel rijdt', reizigers in acties tegen storingen op Maaslijntje