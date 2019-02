Lodewijk Asscher protesteert op de fiets tegen vertragingen Maaslijntje: 'Dit is bagger'

"Het is gewoon bagger! Het gaat iedere dag drie keer mis. Dit kan gewoon niet meer", vertelt PvdA-leider Lodewijk Asscher, voordat hij op de fiets springt. "We zijn op de fiets sneller dan met de trein. Dat kan toch niet waar zijn?"

Tentamens gemist

De actievoerders zijn lid van de jongerenafdeling van de PvdA. Ze vertrokken in Venray en maakten een tocht van zo'n 50 kilometer naar Station Nijmegen. Het idee kwam van Lotte Demarteau: "Mijn zusje heeft laatst twee tentamens gemist doordat de trein te laat was. De problemen zijn groot. Ik hoop dat we met deze actie aandacht van de politiek krijgen."





Vaker protest

De enkele spoorlijn verbindt Nijmegen via Cuijk en Boxmeer met Venlo. Het is niet de eerste keer dat er protesten zijn. Afgelopen december voerden reizigers al actie tegen de problemen. Vooral scholieren en studenten maken gebruik van de trein. De tijden van scholen zijn daarom eerder aangepast om de druk te verminderen. Ook zijn vorig jaar Kamervragen gesteld over de situatie.

LEES OOK: 'Iedere dag afwachten of de trein wel rijdt', reizigers in actie tegen storingen op Maaslijntje

De treindienst is in handen van vervoerder Arriva. Die laat in een reactie weten: "Wij herkennen de reden die zij voor deze actie aangeven en zien ook dat reizigers tijdens drukke spitstijden niet altijd de prestatie op de Maaslijn krijgen die ze daar wel van mogen verwachten." Het bedrijf laat weten hard te werken aan een oplossing.

De provincies Noord-Brabant, Gelderland en Limburg zijn met elkaar in overleg om het lijntje elektrisch te maken.





Het spoortraject waarover het protest gaat. (foto: Omroep Brabant)