Medewerkers strijden voor voortbestaan Muziekgebouw Eindhoven: 'Anders wordt het een verhuurschuur'

De medewerkers van het Muziekgebouw in Eindhoven hebben dinsdag weer actie gevoerd. Ze strijden voor het voortbestaan van het Muziekgebouw. Elk jaar is er een tekort van een half miljoen en de actievoerders willen dat de gemeente dat geld aanvult, omdat ze vinden dat die het tekort ook heeft veroorzaakt. Bezuinigen kan ook, maar dan gaat het muziekgebouw zoals het nu bestaat verloren, zeggen medewerkers: "Dan wordt het een verhuurschuur".

Het is niet het geluid dat je zou verwachten van mensen die in een gebouw werken waar zulke verfijnde muziek vandaan komt. Blazend op een rolfluitje maken de tientallen medewerkers een flink kabaal. De galmende hal van het Stadhuis in verbouwing draagt ook niet echt bij aan een prettige akoestiek.

Maar dan zet het Concertgebouw zijn troef in. Violist Wouter Vossen van het Storioni Trio streelt de oren met een solo. En daarna volgt de overhandiging van een petitie. Al twaalfduizend mensen tekenden voor het voortbestaan van het Muziekgebouw.

Vanuit een hoekje kijkt wethouder Monique List toe. Ze is onder de indruk van de betrokkenheid van de medewerkers, wil ze best zeggen. "En ik begrijp dat ze onzeker zijn."

Het Muziekgebouw Eindhoven kampt al jaren met financiële problemen. Per jaar komt de concertzaal ongeveer een half miljoen te kort.

'Duurzaam gezond'

De wens van de medewerkers is duidelijk: ze willen niet dat er een half miljoen wordt bezuinigd. Maar daar kan wethouder List nog niets over zeggen. Ze verwijst naar de werkgroep, met daarin medewerkers van het Muziekgebouw, de gemeente en de provincie. Zij hebben gezocht naar een oplossing die het Muziekgebouw 'duurzaam gezond' kan maken. "En dat gaan we tot ons nemen de komende tijd", aldus List.

Ondergang

Constance Deelen van het Muziekgebouw snapt wel dat de wethouder nog niets kan zeggen. Maar ze gaat er ook vanuit dat de gemeente uiteindelijk de portemonnee zal trekken. "Want het kan geen andere kant meer op. Als het geld er niet komt, slaan we de weg naar beneden in en dan is dat de ondergang van het Muziekgebouw, in alle facetten die het nu heeft. Dus dat is gewoon een rampscenario."

Op 16 april spreekt de gemeenteraad van Eindhoven over de toekomst van het Muziekgebouw.