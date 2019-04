Recherche speurt samen met Belgische politie naar dader ernstig geweldsmisdrijf in Oudenbosch

De vermoedelijke dader van het geweldsmisdrijf in Oudenbosch. (Beeld: politie)

In het onderzoek naar een ernstig geweldsmisdrijf in Oudenbosch werkt de Nederlandse politie samen met Belgische collega's. De politie houdt er rekening mee dat de dader uit België afkomstig is. Inmiddels heeft de recherche veertien tips binnengekregen.

In navolging van dringende oproepen in Opsporing Verzocht besteedt ook Bureau Brabant maandag aandacht aan de zaak. In de uitzending worden nieuwe vragen gesteld aan de kijkers. Welke specifieke informatie de politie nog zoekt om de dader te kunnen opsporen, wordt nog niet bekend gemaakt. De zaak heeft voor de politie de 'hoogste prioriteit'.

Met een truc in huis gekomen

Het slachtoffer, een jonge vrouw, was donderdag 21 maart alleen thuis toen aan het begin van de middag werd aangebeld door een man. Met een truc praatte hij zich naar binnen. In de woning vond vervolgens een zeer ernstig geweldsmisdrijf plaats.

Details daarover maakt de politie in het belang van het onderzoek niet bekend. Na het misdrijf hebben zedenrechercheurs een groot buurtonderzoek gehouden.

Compositietekening

In de laatste twee uitzendingen van Opsporing Verzocht zijn camerabeelden getoond van de verdachte en de auto waarin hij zou hebben gereden. Ook is een compositietekening verspreid.

De tips die politie heeft binnen gekregen gaan onder meer over het kenteken van de auto. Meerdere mensen hebben gezien dat het om een Belgische nummerplaat zou gaan. De recherche trekt alle informatie na. Volgens een woordvoerder van de politie zit de gouden tip er nog niet tussen.