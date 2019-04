Gebruikers over Tilburgse drugsprijslijst: ‘Zulke dealers sla ik liever over!’

De politie heeft twee mannen opgepakt die begin dit jaar een drugsprijslijst in Tilburg verspreidden. Op het forum voor drugsgebruikers, drugsforum.nl, is eerder met de nodige hilariteit op de lijst gereageerd: ‘Ik kreeg zowat een astmatische aanval van het lachen!’.

Het verschijnen van de prijslijst zou de vraag op kunnen roepen of dit tegenwoordig de normale gang van zaken is. Een blik op drugsforum.nl leert dat het onder fanatieke gebruikers in ieder geval geen bekend verschijnsel is. Op het drugsforum delen drugsgebruikers hun ervaringen en geven ze tips over nieuwe drugs.

‘Kan het niet geloven’

‘Grappig nieuwsbericht, maar ik kan hier echt niet veel van geloven!’ laat iemand die zich 'Meneer Koekepeer' noemt op het forum weten. Een ander meldt ‘zowat een astmatische aanval van het lachen’ te krijgen bij het lezen van het bericht op Omroep Brabant.

Domme dealer

Op veel bewondering hoeft de dealer in kwestie niet te rekenen. ‘Dan ben je toch echt een domme dealer als je huis aan huis reclamefolders gaat uitdelen’, schrijft de eerder genoemde Meneer Koekepeer.

‘Dealers die zo moeten leuren met hun producten sla ik liever over. Een echt goede dealer die kwaliteit levert voor ook nog een mooie prijs heeft het retedruk door zijn vaste klanten en mond-tot-mondreclame en zal zichzelf echt niet zo in de spotlights zetten’, vult iemand anders aan: ‘Dit is vragen om gepakt te worden.’ En dat laatste is inmiddels ook gebeurd.

Geld vs kwaliteit

De lage prijzen op de prijslijst vallen de forumgebruikers wel op. ‘Misschien moet ik toch mijn nee-nee sticker van de brievenbus halen. Dit soort reclame wil ik wel ontvangen’, schrijft ene Psilocyloner.

De verkoopmethode lijkt dus redelijk nieuw, en zou volgens een forummer wel een bepaald type dealer kenmerken: ‘Het zijn dealers die het voor het geld doen i.p.v. voor de kwaliteit.’