Helmondse ambtenaar die tonnen verduisterde moet 1,5 jaar de cel in

De Helmondse fraude-ambtenaar Pieter H. moet anderhalf jaar de cel in voor het verduisteren van gemeenschapsgeld. Hij krijgt ook nog een half jaar voorwaardelijke celstraf en moet ruim 328.000 euro terugbetalen aan de gemeente. Justitie eiste twee weken geleden 2,5 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen de voormalig ambtenaar (57).

H. leidde een luxe leven toen hij verschillende hoge functies binnen de gemeente bekleedde. Hij kocht dure kleding, een luxe geluidssysteem en liet een tuin aanleggen van ruim een ton. Allemaal op kosten van de gemeente Helmond. Het voormalig hoofd interne zaken werd daarom in maart 2017 samen met zijn (inmiddels ex-)vrouw gearresteerd.

Zijn ex-vrouw Diane N. (50) moest als het aan justitie lag 87.000 euro terugbetalen. Tegen haar werd een taakstraf van tweehonderd uur geëist. Zij werd vrijdag echter vrijgesproken. Volgens de rechter wist zij niets af van het frauderen van haar man.

Winkels

Verschillende winkels hadden een goede klant aan Pieter H. Zo zou H. heel veel geld hebben uitgegeven bij Valentijns bloemsierkunst in Helmond. In totaal zou hij bij die winkel voor bijna 30.000 euro dure potten, vazen en bloemstukken hebben gekocht. Voor eigen gebruik, maar op kosten van de gemeente.

Bij ElectroWorld kocht hij een luxe geluidssysteem, inbouwapparatuur voor in de keuken, laptops, iPads, tv’s en een fototoestel met telelenzen. Aankopen voor in totaal zo'n 60.000 euro. Spullen die volgens de officier van justitie werden aangeschaft op kosten van de gemeente.

Veel hoger bedrag

Hoewel hij voor de rechtbank stond voor het verduisteren van enkele tonnen, ligt het werkelijke bedrag waarschijnlijk nog veel hoger. Mogelijk zelfs rond de 2,9 miljoen euro. Dat maakte de gemeente Helmond eind 2018 bekend op basis van berekeningen van de Belastingdienst. Het OM kon het onderzoek naar H. toen niet meer uitbreiden omdat de zaak al in behandeling was.

Burgemeester

Burgemeester Blanksma van Helmond laat weten dat de schade voor de gemeente groot is. "Met de uitspraak is de totale schade nog niet vergoed, maar is wel een helder signaal afgegeven dat deze ernstige integriteitsschendingen onacceptabel zijn en ook niet zonder gevolgen blijven. De gemeente blijft zich de komende periode inzetten om de geleden schade terug te halen bij hen die destijds profiteerden van de frauduleuze handelingen door de heer H.”