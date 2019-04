Fans van Michael Jackson protesteren bij hoofdkantoor McDonald's

Fans van Michael Jackson hebben maandagochtend met een billboard geprotesteerd bij het hoofdkantoor van McDonald's in Amsterdam. De fastfoodketen besloot een beeld van de zanger weg te halen bij een filiaal in Best omdat Jackson in een nieuwe documentaire wordt beschuldigd van kindermisbruik.

De actie is een initiatief van de actiegroep MJ Innocent NL, dat het woord 'protesteren' zelf onterecht noemt. "Het is onze verontwaardiging kracht bijzetten door te informeren met een billboard", aldus de actiegroep op Facebook.

'Ken de feiten'

De protesterende fans hadden een uur lang een vrachtwagen bij het hoofdkantoor neergezet met daarop de leus 'Michael Jackson is onschuldig, ken de feiten'. Ook verwijst het billboard op de vrachtwagen naar een website die de recente documentaire over Michael Jackson in twijfel trekt.

De vrachtwagen stond er tot en met elf uur. Daarna is de wagen doorgereden naar Paradiso, waar een tribute-avond rondom Jackson werd afgeblazen.

23 jaar

Het beeld stond al 23 jaar bij de McDonald's-vestiging in Best en trok Jackson-fans uit wijde omtrek. Volgens McDonald's bestaat er veel verdeeldheid over Jackson en zorgt een beeld van de zanger mogelijk voor negatieve connotaties bij bezoekers. Die beslissing leverde de fastfoodketen veel kritiek op.