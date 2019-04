Man die met auto inreed op fietsers in Den Bosch moet jaren de cel in

De rechtbank in Breda. (Archieffoto)

De man die eind december met zijn auto inreed op fietsers in Den Bosch is door de rechter in Breda maandagmiddag veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk. De 23-jarige Bosschenaar had op dat moment pas kort zijn rijbewijs.

De automobilist, die onder invloed was van drank en drugs, reed 28 december op de Hinthamerstraat een 24-jarige vrouw uit Vlijmen aan. Die raakte zwaargewond. Hij stopte daarna niet, maar reed in het centrum in op verschillende andere mensen. Nieuwe aanrijdingen konden slechts ternauwernood worden voorkomen.

"Dat er niemand om het leven kwam, is geenszins aan de verdachte te danken", benadrukte de rechter maandagmiddag.

Poging tot moord

Tegen de verdachte - die al eerder werd betrapt op te hard en onverzekerd rijden - was acht jaar cel geëist en een rijontzegging van tien jaar. De officier wilde dat de man bestraft zou worden vanwege poging tot moord en dertienvoudige poging tot doodslag.

De rechter sprak de man maandag vrij van poging tot moord. De Bosschenaar kreeg wel een rijontzegging opgelegd. Hij mag vijf jaar geen motorrijtuigen besturen.

Verder komt hij onder toezicht te staan van de reclassering. Hij moet meewerken aan drugscontroles en hij moet meewerken aan een intake bij een forensische polikliniek en een behandeling, als die hieruit voortvloeit. De rechter houdt er ernstig rekening mee dat de man opnieuw de fout ingaat als hij niet wordt behandeld.

Stoornis

Tot nu toe wilde de Bosschenaar weinig inzicht geven in zijn gedachten. Daardoor kon de psycholoog die hem onderzocht niet vaststellen of er sprake is van een stoornis bij de man. De psychiater toont zich wel bezorgd, vanwege het vermoeden van een 'mogelijk schizofrene ontwikkeling'.

LEES OOK: Wegpiraat die vrouw van de fiets reed ging al veel vaker in de fout