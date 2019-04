Herdenking voor Ger van Zundert die overleed na aanslag: 'Laten zien dat de familie niet alleen is'

Er wordt woensdagavond een herdenking gehouden voor Ger van Zundert, de 49-jarige man die overleed nadat hij in brand was gestoken. "We verwachten honderden mensen", vertelt Tommy Dieckmann, die de samenkomst organiseert.

"We willen met de herdenking laten zien dat de familie er niet alleen voor staat", aldus Dieckmann. Hij is bevriend met de zoon van Ger. "De familie is enorm aangeslagen." Meer wil hij niet kwijt over het drama.

Verwerken

De oproep op Facebook is inmiddels honderden keren gedeeld. "Het is mooi om te zien dat iedereen meeleeft. Het heeft veel losgemaakt", weet Dieckmann. "Dit zal hopelijk bijdragen aan de verwerking."

De herdenking begint woensdagavond om negen uur aan de Sparrenweg 10 in Breda. Iedereen is welkom. "We gaan onder andere 49 wensballonnen oplaten, verwijzend naar zijn leeftijd." Ook worden er bloemen gelegd en er wordt een moment stilte gehouden.

Aanslag

Van Zundert werd maandagavond in een garagebox aan de Sparrenweg vastgebonden en in brand gestoken. Hij overleed in de loop van de dinsdagochtend. De politie spreekt van een gerichte aanslag op zijn leven.