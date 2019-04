Huis doorzocht in Breda na dodelijke aanslag op Ger van Zundert

De politie heeft dinsdagmiddag een zoekactie gehouden in een huis aan de Vincent van Goghstraat in Breda. De actie heeft te maken met de aanslag op Ger van Zundert (49), die overleed nadat hij in brand was gestoken.

Agenten hebben het huis rond halfzes doorzocht. BN DeStem schrijft dat het volgens omwonenden zou gaan om het huis van de verdachte, die dinsdag op het politiebureau is aangehouden. De politie wil dat niet bevestigen.

"We gaan dan altijd op zoek naar gegevensdragers zoals iPads, usb-sticks, telefoons en dat soort zaken", vertelt politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage. Of er bij de zoekactie iets is gevonden, wil de politie niet zeggen.

Aanslag

Van Zundert werd maandagavond in een garagebox aan de Sparrenweg vastgebonden en in brand gestoken. Hij overleed in de loop van de dinsdagochtend. De politie spreekt van een gerichte aanslag op zijn leven.

Woensdagavond wordt een herdenking georganiseerd door nabestaanden van Van Zundert.

