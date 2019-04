Burgemeester Theo Weterings noemt aangifte van Hans Smolders tegen wethouder 'jammer'

Burgemeester Theo Weterings van Tilburg is teleurgesteld dat Hans Smolders aangifte heeft gedaan tegen wethouder Marcelle Hendrickx. Dit laat hij weten aan Omroep Brabant. “Het kenmerk van democratie is dat je met elkaar in gesprek blijft, ook als je het niet eens bent.”

Smolders deed de aangifte nadat Marcelle Hendrickx een dag voor de Provinciale Statenverkiezingen had geschreven dat een stem voor Smolders een 'stem voor racisme, afbraak rechtsstaat, haat & verdeeldheid' is.

Smolders eiste toen het aftreden van de wethouder. Ook kwam er een spoeddebat. “In dat debat wilde hij excuses. De wethouder gaf aan spijt te hebben dat het bericht anders was opgevat dan ze bedoelde. "Toen dacht ik: dat is het begin van een overeenstemming”, vertelt Weterings, die namens de gemeente op aangifte reageert.

Burgemeester wilde praten

Hierna was het de bedoeling dat Smolders en Hendrickx nog met elkaar zouden praten. “Ik was bezig om hen beiden aan tafel te krijgen, maar dan komt nu ineens die aangifte”, aldus Weterings. Smolders liet donderdagmiddag weten dat hij er goed over na had gedacht en had besloten om tóch aangifte te doen van het aanzetten tot haat en geweld, smaad en laster.

Hij heeft dan ook nog niet eerder meegemaakt dat een raadslid aangifte deed tegen een wethouder. “Openbaar bestuur is ook openbaar met elkaar praten. En ja, daarin mag je van mening verschillen. Als dat gesprek openbaar niet lukt, dan doe je dat achter gesloten deuren”, vindt Weterings. Maar zo ver kwam het dus niet, want donderdagmiddag deed Smolders aangifte. De burgemeester noemt de hele gang van zaken 'jammer'.

'Smolders gaat over de aangifte'

Hij zal met Smolders praten over de aangifte. Gaat hij de aangifte uit Smolders’ hoofd praten? “Ik ga nu met hem in gesprek. Maar hij gaat zelf over die aangifte. En daarna is het aan het Openbaar Ministerie”, aldus Weterings.