Verbrandingsdood Ger van Zundert: Janie H. twee weken langer vast voor moord

Justitie verdenkt Bredanaar Janie H. van moord op zijn 49-jarige voormalige zakenpartner Ger van Zundert. H. blijft nog minstens twee weken langer in de cel. Dat heeft de rechter-commissaris vrijdag bepaald. Van Zundert werd maandagavond in zijn garagebox aan de Sparrenweg in brand gestoken. Een dag later meldde Janie H. zich bij de politie en werd hij aangehouden. Twee andere verdachten worden nog door de politie gezocht.

Ger van Zundert wordt zaterdag begraven bij uitvaartcentrum Zuylen in Breda. In een openbare post die zoon Ramon op Facebook plaatste, staat te lezen: 'Hij wilde het leven nog niet loslaten en heeft gestreden om bij ons te blijven. Totaal onverwacht en veel te vroeg is van ons weggerukt mijn maatje en mijn vader.'

Ramon organiseert feesten. het eerstvolgende feest dat al op de agenda stond zal in het teken staan van zijn overleden vader, zo werd donderdag bekend.

'Twee mannen deden zich voor als klant'

De politie laat in het belang van het onderzoek weinig los over wat zich nu precies heeft afgespeeld in de garagebox van waaruit Van Zundert handelde in auto-materialen. Buurtbewoners schetsten daags na de aanslag een gruwelijk scenario. Zij zouden zich daarbij baseren op wat Van Zundert zelf gezegd heeft. Hij was voor hij naar het ziekenhuis gebracht werd nog aanspreekbaar.

Een omwonende: '“Twee onbekende mannen dienden zich maandagavond aan als klant. Het slachtoffer moest een onderdeel opzoeken achter de computer. Daar werd hij door het duo vastgebonden. Zij verlieten de box, waarop de dader binnenkwam. Die heeft het slachtoffer eerst afgetuigd en daarna overgoten met benzine. Hij stak het slachtoffer in brand en dronk op zijn gemak een pilsje terwijl zijn slachtoffer in brand stond."

Toen de politie dinsdagmiddag bekendmaakte dat Janie H. zichzelf gemeld had op het politiebureau, zong zijn naam in de wijk Tuinzigt al lang en breed rond. H. en van Zundert waren ooit vrienden en zakenpartners, maar lagen al lange tijd met elkaar overhoop.

Janie H. heeft zich weliswaar zelf bij de politie gemeld, maar eerder deze week gaf zijn advocaat aan dat hij zich op zijn zwijgrecht beroept. H. zit vast 'in beperking'. Dat houdt in dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Die advocaat op zijn beurt mag niks zeggen over de zaak, niet tegen familieleden en vrienden van de verdachte en ook niet tegen de media.

