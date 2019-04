Dierenactivisten die Efteling-show verstoorden bedolven onder bedreigingen: 'Iets met kogels...'

De vier dierenactivisten die de Efteling-show Raveleijn verstoorden, worden bedreigd. Volgens een van hen, 'Vegan Streaker' Peter Janssen, zijn 'de bedreigingen niet te tellen'. Die komen binnen via Facebook en via de mail. Op de vraag wat de ernstigste bedreigingen inhouden zegt Janssen: "Ja, iets met kogels..."

Volgens Janssen hebben tijdens de actie twee boze vaders van jonge bezoekertjes geweld gebruikt tegen twee actievoersters: "Ze zijn hard in de nek geslagen." Van het geweld dat Janssen omschrijft, is volgens hem aangifte gedaan. "We hopen dat er iets gedaan wordt met beelden die er zijn en camera's in de Efteling."

Op de Facebookpagina Vegan Strike Group staan honderden reacties onder foto's en filmpjes van de actie in de Efteling. Deze reacties variëren van 'sukkels, 'losers' tot: 'Ik rem niet als jullie voor mijn auto komen' of 'Ze moeten jullie in fik steken'. Aan de andere kant staan er ook veel steunbetuigingen te lezen aan de actievoerders omdat ze dierenleed onder de aandacht brengen. 'Kogels' komen niet voorbij in de reacties op Facebook.

Niet onder de indruk

Onder de indruk is actievoerder Janssen niet. "Als je voor iemand opkomt, word je bedreigd." Janssen haalde in het verleden vaker de publiciteit met acties tegen dierenmishandeling. Hij staat bekend als de Vegan Streaker nadat hij bijna naakt in een live-uitzending van Paul de Leeuw te zien was.

De activisten verstoorden zondag de show in attractie Raveleijn omdat er brandende dekens op paarden worden gelegd. "Vuur en dieren is nooit een goede combinatie. Dieren zijn bang van vuur. Wij willen dus dat er geen dieren in shows worden gebruikt. "

Dat was dan ook de boodschap van de activisten. Bezoekers van de show moesten vanwege het protest de arena verlaten. Aanwezige kinderen waren overstuur en moesten huilen.

De Vegan Streaker ziet geen kwaad in de actie van zondag. "Ouders hadden het ook kunnen gebruiken als educatief moment door uit te leggen waarom wij de show verstoorden."

Alle ophef en media-aandacht is koren op de molen van de woordvoerder van de dierenactivisten. "Iedereen weet nu wat er volgens ons niet deugt aan Raveleijn. Het is daardoor een zeer geslaagde operatie geweest."

Het Openbaar Ministerie heeft de Vega Strike Group een taakstraf gegeven van 100 uur. De twee mannen en vrouwen die zondag aangehouden zijn, mogen daarnaast drie maanden het pretpark niet in.

Met dat verbod heeft Janssen geen moeite. "Wij zijn tegen al het gebruik van dieren in de entertainmentindustrie. Er komen nog meer acties van ons aan. Waar dat blijft een verrassing."