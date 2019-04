Marion moest haar restaurant sluiten, maar nadat klanten 25.000 euro bijlegden is LOFF weer open

Met een stralende glimlach staat ze weer in haar zaak. Het buffet staat klaar voor de eerste gasten. “Het voelt zo fijn om hier te zijn! Dit is echt supervet! Ik vind het ook wel heel spannend.”

Modderpoel

Een wegafsluiting deed het vegetarische en veganistische restaurant de das om. “De straat was een enorme modderpoel. Logisch dat er dan geen mensen komen”, vervolgt Marion. De zaak was toen een jaar open. “We hadden nog weinig reserves opgebouwd.” En dus moest de zaak sluiten.

Vaste bezoeker Maria Menting kon dat niet verkroppen. Ze startte een inzamelactie. “Ze werken zonder vlees, dat is goed voor het milieu. Het zou toch zonde zijn als zo’n zaak verloren gaat!” Ze haalde in een mum van tijd 25.000 euro op. “Ik ben heel trots. Geweldig dat ze weer open gaan.”

Overdonderd

Marion was compleet overdonderd door alle reacties. “Ruim vierhonderd mensen hebben gedoneerd! Zelfs mensen die hier nog nooit gegeten hadden, gaven geld. Het was echt hartverwarmend.”

De wegwerkzaamheden zijn inmiddels voorbij. De zaak heeft een flinke poetsbeurt gehad. Ook is het terras vernieuwd. Bovendien is de kaart wat aangepast. Toch is de inzamelactie nog niet voorbij. “Om open te kunnen blijven hebben we nog 15.000 euro nodig.”

Marion hoopt dat klanten de weg naar haar zaak weer gaan vinden. “We hebben er volop vertrouwen in dat het nu wel goed gaat komen!”

Het restaurant, vlak voor openingstijd. (foto: Raymond Merkx)