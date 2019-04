Vegan Strike Group gaat door met acties tegen Efteling

De Vegan Strike Group trekt zich niets aan van de negatieve reacties die ze kregen nadat ze de Efteling-show Raveleijn verstoorden, waarin paarden met een brandende deken op hun rug optreden, en gaat door met actievoeren. De actiegroep roept mensen via hun Facebookpagina op een foto van zichzelf in te sturen met een papiertje waarop staat: '#EftelingDierenVrij'. Veel mensen zijn het niet eens met de actie, en laten dit met felle reacties onder de Facebookpost duidelijk merken.

Vier leden van de Vegan Strike Group klommen vorige week over de balustrade tijdens de Efteling-show Raveleijn. Ze hadden shirts aan met leuzen erop en hielden spandoeken omhoog met teksten als ‘Efteling: wij accepteren geen dieren in shows’. Ze wilden duidelijk maken dat ze het niet eens zijn met het deel van de show waarin een paard door een arena moet rennen met een brandende deken op zijn rug.

Ophef Efteling-attractie Raveleijn

De ophef over de Raveleijn-show begon bij een tweet van Leonie Gerritsen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. Zij plaatste vorige week dinsdag in haar tweet dat de brandende deken op de rug van het paard een ‘schande’ is. Naar aanleiding hiervan werden kamervragen gesteld en deed de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoek. Daaruit bleek dat er bij de Efteling geen sprake was van dierenmishandeling.

LEES OOK: Paarden met brandende deken in Efteling-attractie Raveleijn 'is geen dierenmishandeling'

Als reactie hierop klommen vorige week zondag de vier dierenactivisten van de Vegan Strike Group over de balustrade tijdens de show van Raveleijn. De vier dierenactivisten hebben van de officier van justitie in Breda een taakstraf van honderd uur gekregen wegens smaad. Ook mogen ze drie maanden niet in het attractiepark komen.

Meer acties

Na de actie in Raveleijn werd de Vegan Strike Group bedreigd. Peter Janssen, een van de vier dierenactivisten die de show verstoorden, laat het er ondanks dat niet bij zitten. Hij zei eerder dat de actiegroep meer acties niet uitsluit.

Met de nieuwe Facebook-actie vraagt de Vegan Strike Group mensen nu om hun campagne, ‘Efteling Dieren Vrij’, te steunen. ‘Hoe meer mensen zich uitspreken, hoe sterker het signaal is’, schrijven ze op hun Facebookpagina.

Bijna duizend mensen hebben op de actie gereageerd, en dan vooral negatief. Mensen noemen de dierenactivisten ‘zielige lui’, ‘kinderachtig’, en ‘hypocriet’.

LEES OOK: Dierenactivisten die Efteling-show verstoorden bedolven onder bedreigingen: 'Iets met kogels...'

#EftelingDierenVrij

Tot nu toe hebben 36 mensen, jong en oud, een foto geplaatst op de Facebookpagina van de Vegan Strike Group met het papiertje in hun hand.