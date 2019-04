Vegan streaker over Efteling-protest: 'Dit is nog maar het begin'

Vier activisten liepen de arena in en hadden protestborden bij zich. Ze droegen witte shirts waar protestteksten op stonden en ze hadden spandoeken bij zich. Op een van de doeken stond 'De Efteling toont geen respect voor paarden'.

Vrijwel direct werd publiek opgeroepen te vertrekken. Kleine kinderen zouden door de chaos flink zijn geschrokken.

'Wij moeten het anders doen'

In het Omroep Brabant-programma Wakker! vertelt Janssen dat het vooral de vaders waren die agressief reageerden. "Wij hebben alleen spandoeken omhoog gehouden. Ouders kunnen ook duidelijk uitleggen aan hun kinderen waarom wij dit doen."

Een andere manier van protesteren is volgens Janssen niet mogelijk. "Wij kunnen niet bij de ingang gaan staan omdat wij daar geen vergunning voor krijgen van de gemeente of de Efteling. Dan moeten wij het op een andere manier doen."

'Efteling heeft hier veel baat bij'

Eerder heeft de NVWA naar de Efteling-show Raveleijn gekeken en daaruit bleek dat er niets aan de hand was. Daar heeft de vegan streaker echter geen boodschap aan. "Dieren en vuur is geen natuurlijke combinatie. Dit kan je niet uitleggen aan je kinderen. De Efteling is natuurlijk een miljoenenbedrijf en heeft hier veel baat zijn. Daar moeten wij niet zo naïef in zijn."

Janssen heeft sowieso geen hoge pet op van de toezichthouder. "De NVWA geeft ook vergunningen af om dieren te vermoorden in slachthuizen. In hoeverre kan je de NVWA dan serieus nemen?"

'Wie niet horen wil, moet voelen'

Eerder op de dag nodigde de Efteling in Wakker! de Vegan Strike Groep uit om op de koffie te komen zodat beide partijen met elkaar in gesprek kunnen gaan. "Grappig dat ze ons uitnodigen via de media, wij hebben niets van ze gehoord. Wij kunnen niet eens binnenkomen daar."

De vegan streaker sluit meer acties zeker niet uit. "Dit is nog maar het begin. Wie niet horen wil, moet voelen."

