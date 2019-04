Vlammenzee op camping Oisterwijk: 'Open schuifluik redding voor echtpaar in caravan'

Kees en Emmie lagen te slapen toen rond kwart over vier opeens metershoge vlammen zagen. Ze kwamen van de caravan naast hen. Het echtpaar wist zich op het nippertje in veiligheid te brengen. Vrijdagochtend staan ze verslagen naar de verkoolde resten van hun toercaravan te kijken. Sprakeloos.

'Er is niets meer'

Campingeigenaar Jonkers weet wat het met zijn gasten doet. "Ze staan al zeventien jaar op deze camping en hebben het zo goed naar hun zin dat ze telkens weer een jaar langer blijven. Nu moeten ze noodgedwongen stoppen, want ze hebben niets meer."

Gelukkig kunnen Kees en Emmie het nog navertellen. Een open luik is hun redding geweest.

Kees doet normaal altijd het schuifluik van de caravan dicht, behalve afgelopen nacht. Daardoor zag hij op tijd de oranje gloed van de vlammen. Ze zijn vervolgens samen heel snel de caravan uitgegaan.

Gasfles

"Dat is echt hun geluk geweest", weet Jonkers. "Anders waren ze ingesloten door het vuur. De vlammen kwamen snel op de voortent af. Een slangetje van een gasfles was geknapt en het gas brandde richting de caravan van het echtpaar toe."

Foto: Toby de Kort

"We hebben hier weleens een brand gehad in een stacaravan, maar dit gaat véél sneller. Het zijn kleine toercaravans met veel hout, aluminium en tenten. Dit is ontzettend hard gegaan", zegt de camping eigenaar. Twee caravans die in de buurt stonden van de brand, zijn gedeeltelijk gesmolten door de verzengende hitte.

'Gelukkig geen wind'

Aan de zwartgeblakerde bomen kun je zien hoe intens het vuur is geweest. De vlammen kwamen zo'n vijftien tot twintig meter hoog. Jonkers: "Het was maar goed dat het windstil was. De vlammen konden daardoor niet verder gaan. Als het veel had gewaaid, hadden we een nog groter probleem gehad."