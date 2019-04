Zomers Pasen op komst: kwik kan oplopen tot 26 graden

In 2011 werden alle warmterecords gebroken tijdens Pasen. Op 24 april werd het in Eindhoven net als in Woensdrecht 26,8 graden. Gilze en Rijen knalde daar nog eens overheen met 27,2 graden. Het gaat er deze Pasen dus om spannen of er records sneuvelen, maar warm wordt het zeker.

Schitterende feestdagen

Met een zon die uitbundig straalt, roepen de barbecue, het buitenzwembad, de bossen en camping om aandacht. De temperatuur blijft tot een uur of acht 's avonds aangenaam en dat is ook opmerkelijk voor het voorjaar. Normaal gesproken is het ook overdag tien graden koeler.

De eerste waterpret is een feit in Breda. (Foto: Henk Voermans)

Omdat het nauwelijks waait, blijft de temperatuur lang prettig. Omdat er zo weinig wind is, hebben onder meer Westerbeek en Budel wel paasvuren dit weekend. Op veel andere plaatsen is dit verboden in verband met de droogte. De brandweer vond het in deze plaatsen wel verantwoord om grote stapels hout te laten branden omdat vonken geen grote afstanden afleggen. Deze brandstapels liggen ook afgelegen van huizen en bossen.

Smeren en smurrie

Wie van plan is vitamine D op te laden terwijl de zon aan de hemel staat, moet wel uitkijken. De zon staat hoog, de huid is nog niet veel straling gewend dus verbranden ligt op de loer. Insmeren is dan geen overbodige luxe. Let ook op dat chocolade paaseitjes niet in de zon liggen, voor je het weet ligt er een sneu plasje chocolade smurrie.

Overvolle terrassen in Breda. (Foto: Henk Voermans)

Het is niet feest voor iedereen deze paasdagen. Wie last heeft van hooikoorts is bij deze gewaarschuwd. Door het zonnige warme lenteweer is er een explosie aan pollen. Vooral mensen die allergisch zijn voor pollen van de berk zijn de pineut, omdat deze boom al enige tijd in volle bloei staat.