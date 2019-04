Bosbrand in Boxmeer, meerdere blusvoertuigen aanwezig

In het Brestbos in Boxmeer is vrijdagmiddag een brand uitgebroken. Drie blusvoertuigen en twee waterwagens zijn naar de Sportlaan gereden om de boel te blussen.

De grootte van de brand, die al een uur woedt, is nog niet bekend. Volgens de woordvoerder van de brandweer wordt momenteel nog geblust.

Verhoogd risico

Voor de hele provincie geldt sinds vrijdag een verhoogd risico op bosbranden. Dit door de aanhoudende droogte. Het paasvuur in Westerbeek, in de gemeente Sint Anthonis, is afgelast. Het paasvuur stond eigenlijk gepland voor zondagavond, Eerste Paasdag, om negen uur. De gemeente Cranendonck beslist zaterdag of het paasvuur in Budel wel doorgaat.