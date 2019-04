Bosbrand in Boxmeer uit, nog uren nageblust

In het Brestbos in Boxmeer heeft vrijdagmiddag een brand gewoed. Het vuur brak rond halfvijf uit. Drie blusvoertuigen en twee waterwagens reden naar de Sportlaan om de boel te blussen.

De brand had een oppervlakte van ongeveer 2500 vierkante meter. Rond kwart over zes was de brand onder controle. Er moest nog tot ongeveer acht uur worden nageblust. Omdat het bosgebied moeilijk te bereiken is, waren extra brandweerlieden ingezet.

Verhoogd risico

Voor de hele provincie geldt sinds vrijdag een verhoogd risico op bosbranden door de aanhoudende droogte. Het paasvuur in Westerbeek, in de gemeente Sint Anthonis, is afgelast. Het paasvuur stond eigenlijk gepland voor zondagavond, Eerste Paasdag, om negen uur. De gemeente Cranendonck beslist zaterdag of het paasvuur in Budel wel doorgaat.