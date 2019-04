15-jarige jongen die dreigde met mes en seks wilde met tieners opgepakt

Een groepje scholieren werd woensdag op de Deurneseweg in Helmond door de 15-jarige Helmonder met een mes bedreigd. De jongeren van 12 en 13 jaar oud fietsten van school in Deurne naar huis toen dit gebeurde.



Twee andere scholieren uit Helmond werden eerder al drie keer lastiggevallen door een jongen op een fiets toen zij op weg waren naar huis. De fietser bedreigde hen met een mes en wilde dat de slachtoffers seksuele handelingen bij hem uitvoerden.



'We moesten hem zuigen'

Een van de slachtoffers, die anoniem wil blijven, vertelde aan Omroep Brabant hoe het er op een bepaalde middag aan toe ging. “We moesten hem zuigen in de bosjes en anders zou hij ons in elkaar slaan”, zegt de scholier. Ook dreigde de jongen ze neer te steken. De jongen liet één keer ook een mes zien, de andere keren zei hij dat hij een mes bij zich had.

De jongens zijn niet op zijn eisen ingegaan. Of er meer jongeren zijn lastiggevallen, is niet bekend. De politie houdt hier wel rekening mee.

Niemand gewond

Volgens een woordvoerder van de politie raakte woensdag niemand gewond en bleef het bij het dreigen met een mes. De jongeren hadden een foto gemaakt van de verdachte.

