Moet Eindhoven Airport groeien of krimpen? 'We vliegen de lucht naar de klote!'

Het zijn spannende dagen voor iedereen die betrokken is bij Eindhoven Airport. Donderdag komt oud-staatssecretaris Pieter van Geel met een advies over hoe het vliegveld zich moet ontwikkelen. Kan het nog verder groeien? Of moet het misschien zelfs krimpen? De meningen lopen uiteen.

Wim Scheffers is van de belangengroep Beraad Vlieghinder Moet Minder. En zoals die naam al doet vermoeden: hij wil dat de luchthaven gaat krimpen. Vanuit zijn achtertuin in Best ziet hij de vliegtuigen overkomen. En vooral: hij hoort ze ook. "De laatste week hadden we mooi weer, dus we zaten in de tuin. Je moet dan een minuut je mond houden, want je kunt elkaar niet verstaan."

Geschiedenis

Scheffers schetst de historie van de luchthaven. "Het is een militaire luchthaven, waar burgers ook gebruik van maken. In de omgeving was de overeenkomst dat hier maximaal 18.000 vliegbewegingen per jaar waren toegestaan voor burgerverkeer. Maar de regering had met die afspraken niks te maken. Er moesten 35.000 vliegbewegingen van Schiphol worden overgeplaatst naar Eindhoven Airport. Dat werden er 25.000 extra en dat aantal wordt binnen een jaar bereikt."

LEES OOK: Eindhoven Airport mag verder groeien, omliggende gemeenten willen tandje lager

'Naar de klote'

Natuurlijk vindt Scheffers de geluidsoverlast irritant. Maar de belasting van het milieu stoort hem nog meer. "We hebben één aarde en we hebben één lucht. En we zijn bezig die lucht naar de klote te vliegen. De luchtvaart betaalt geen belasting en hoeft zich niet te houden aan het klimaatakkoord van Parijs. Als je voor 20 euro op en neer kunt vliegen naar Barcelona, dan is dat goedkoper dan een treinkaartje naar Amsterdam. Omdat het zo belachelijk goedkoop is, neemt de vraag oneindig toe. En als we die vraag faciliteren, neemt dus ook de milieubelasting oneindig toe."

Vraag is nu wat Pieter van Geel gaat doen in zijn advies. Gaat hij rekening houden met omwonenden? Houdt hij rekening met de milieubelasting van het vliegen? Scheffers heeft Van Geel 'intensief' gesproken, zegt hij. "Het was open en transparant", wil hij er ook nog over kwijt. Maar de uitkomst? "We weten niet waar hij mee komt."

Geen wekker

Ook wethouder Eric Beex van de gemeente Eersel zat met Van Geel om tafel. Hij woont zelf in Wintelre, recht onder de aanvliegroute van het vliegveld. Hij heeft 's ochtends geen wekker nodig. "Om zeven uur gaat het vliegveld open. Om zeven uur is Eric wakker."

Beex verwacht dat de groei van de luchthaven gaat stoppen. "Een standstill. We hebben de afgelopen jaren een ongebreidelde groei toegestaan met z'n allen. Daarvan zijn we ons ook bewust dat dat eigenlijk niet zo had mogen gebeuren."

Dienstbaar

Ook Scheffers hoopt natuurlijk dat de hinder van de luchthaven minder wordt. "Dus geen grote of oneindige groei. Minder pret en vakantie naar de Middellandse Zee en meer dienstbaar aan de regio."

Eindhoven Airport wil zolang het advies niet op tafel ligt, niet reageren.