'Er brandt al iets bij hem', Frans van den Nieuwenhof ziet Willem van Hanegem naar FC Den Bosch gaan

Komt hij of niet? En is hij in staat FC Den Bosch naar de eredivisie te loodsen? Het zijn vragen die onder veel fans van FC Den Bosch leven, nu voetbalicoon Willem van Hanegem (75) in beeld is om de taken van de opgestapte trainer Wil Boessen over te nemen. In het kader van zijn 75e verjaardag schreef journalist Frans van den Nieuwenhof kort geleden een boek over 'De Kromme'. Hij heeft Van Hanegem in die periode goed leren kennen en hij wel een idee wat Van Hanegem gaat doen...

"Willem zal altijd zijn gevoel volgen", benadrukt Van den Nieuwenhof. "Hij is niet belust op status of roem. Als hij dit leuk vindt en als hij het op zijn manier kan doen, zal hij op basis van zijn gevoel en de aanwezige kwaliteit ja of nee zeggen."

Speels

De auteur omschrijft De Kromme als een 'a-typisch voetbaldier en een a-typische trainer'. "Hij heeft in de aanloop naar het boek 'Buitenkant links', tijdens de gesprekken die we hadden, aangegeven dat hij het nog één keer op zijn manier zou willen laten zien als trainer."

Wat 'zijn manier' is? "Speels", meent Van den Nieuwenhof. "Niet gebaseerd op ingewikkelde strategieën en tactieken. Hij is een man ie dicht bij de spelers staat en hij staat garant voor spektakel."

Lichamelijke ongemakken

Dat het voetbalicoon inmiddels al 75 jaar oud is, zegt Van den Nieuwenhof niets. "Dat is niet aan hem te merken. Hij heeft wat lichamelijke ongemakken gehad vanwege zijn ziekte, maar daar is hij goed van hersteld. En hij is echt iemand die nog midden in de voetbalwereld staat. Hij heeft nog heel veel contacten, ook met de huidige generatie. "

Volgens de schrijver uit Veldhoven is Van Hanegem er stiekem al wel uit wat hij gaat doen. "Ik denk dat hij in zijn onderbuik al heeft besloten. Dat wil hij nog even toetsen, maar het feit dat alles op gang komt, dat hij vrijdag naar Kerkrade reed vanuit Overveen om de wedstrijd van FC Den Bosch tegen Roda JC te zien... Dat is niet naast de deur. Dan brandt er al iets bij hem."

Potentie

FC Den Bosch heeft een droom: terugkeren naar de eredivisie. In de eerste seizoenshelft deed de club mee om de titel in de Keuken Kampioen Divisie, maar na de winterstop zakte FC Den Bosch weg. Toch kan promoveren nog steeds, via de play-offs. De club stelde maanden geleden al deelname aan de play-offs veilig door een periodetitel te winnen. Het zou wat zijn als Van Hanegem dit op 75-jarige leeftijd nog zou kunnen realiseren... "Dat zou natuurlijk een geweldige stunt zijn", knikt Van den Nieuwenhof. "Eentje waar iedereen nog jaren over napraat."