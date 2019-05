Kamervragen over grond onder ingestorte parkeergarage Eindhoven: voldoende onderzocht?

Mogelijk is de grond waarop de parkeergarage van Eindhoven Airport is gebouwd, van invloed geweest bij de instorting van het complex in 2017. Onder anderen het Tweede-Kamerlid Erik Ronnes uit Boxmeer heeft hierover vragen gesteld aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Ronnes baseert zich op uitlatingen van Jos Terken. Deze geoloog uit Helmond wijst op het feit dat de parkeergarage is gebouwd in een gebied met afwisselend klei- en zandlagen en waar onder de grond relatief veel breuken voorkomen.

Voldoende gekeurd?

CDA-Kamerlid Ronnes en Daniel Koerhuis van de VVD willen weten of de fundering en de funderingspalen wel voldoende gekeurd zijn. De hoofdconstructeur van het project – BAM – zou hiervoor opdrachten hebben gegeven, maar uiteindelijk slechts één keuring hebben laten uitvoeren. De parlementariërs zetten vraagtekens bij de onafhankelijke positie, die adviesbureau Hageman zou hebben ingenomen.

Eind vorig jaar zette de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) al vraagtekens bij de onafhankelijke controle van de uitwerking van het ontwerp. De Raad wees er in zijn rapport op dat door het ontbreken van een onafhankelijke controle de kwaliteit onvoldoende geborgd is. De bouw van de garage verliep volgens de OVV onder grote tijdsdruk en ging vroeg gepaard met financiële tegenslagen.

LEES OOK: Parkeergarage Eindhoven ingestort door fout neerleggen van vloer, oordeelt Onderzoeksraad

Geld over de balk?

Terkens bevindingen zijn terug te lezen in een artikel in het vakblad Cobouw. Hieruit blijkt dat zijn relaas amper serieus is genomen door BAM en de OVV. Nu er steeds meer geld wordt uitgegeven aan het versterken van vloeren, besloot hij zijn onderzoek toch eens wat breder onder de aandacht te brengen, zo staat in het artikel. “Het zou toch zonde zijn als we belastinggeld over de balk smijten omdat we een probleem aanpakken, dat misschien wel helemaal geen probleem is”, licht hij toe.

In het artikel laat een hoogleraar, die voor BAM het onderzoek uitvoerde naar de instorting in Eindhoven, weten dat de schade ‘een heel andere oorzaak’ moet hebben gehad. Ronnes en Koerhuis hebben er zo hun bedenkingen bij. Zij vinden dat Ollongren met honderd procent zekerheid moet aangeven dat de fundering geen rol heeft gespeeld bij het instorten van de parkeergarage.