Vaten met drugsafval gevonden tussen zand in nieuwbouwwijk Eindhoven

Aan de Partituurlaan in Eindhoven zijn woensdagmorgen een stuk of twintig jerrycans met vermoedelijk drugsafval gevonden. De vaten, die verschillend van grootte zijn, waren verstopt tussen bergen met zand. Die liggen daar in verband met de bouw van huizen in het stadsdeel Tongelre.

De politie vond ook andere dingen die doen denken dat het om afval uit een hennepplantage gaat. De spullen worden opgeruimd en de politie doet onderzoek naar de herkomst van de vaten.

Geen gevaar voor gezondheid

De brandweer heeft metingen verricht, maar er is geen gevaarlijke concentratie van stoffen gemeten. Er is dus geen gevaar voor de volksgezondheid.

De afgelopen weken zijn er in onze provincie opvallend weinig meldingen geweest van het dumpen van drugs of van afval van de productie van verdovende middelen. Vooral in maart was het juist bijna elke dag in Brabant raak. In die periode begon de provincie met een campagne in de strijd tegen het lozen van de giftige troep.

