Ruim 200 slachtoffers van Q-koorts krijgen nog geen geld

Q-koortspatiënten en nabestaanden konden tot en met januari een vergoeding aanvragen van 15.000 euro. Ruim tien procent van alle aanvragen die zijn beoordeeld zijn afgewezen.

1450 mensen kregen het geld wel en een groot deel hebben het bedrag van 15.000 euro ook al op hun rekening staan. De andere slachtoffers krijgen binnenkort dit bedrag volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast zijn er nog 350 dossiers in behandeling.

Bezwaar ingediend

Voor de 200 slachtoffers die nog geen geld hebben ontvangen kunnen bezwaar aantekenen. Inmiddels zijn er ongeveer 100 bezwaarschriften ingediend meldt het ministerie.

Verschillende criteria

Om in aanmerking te komen voor het geld van de overheid, moet je aan verschillende criteria voldoen. Zo moeten mensen aantonen dat zij tijdens de epidemie besmet zijn geraakt.

Q-koorts brak in 2007 uit bij een geitenboerderij in Herpen. Naar schatting zijn 45.000 mensen besmet geraakt door de bacterie die Q-koorts veroorzaakt. Tijdens de uitbraak ontwikkelde een aantal besmette personen chronische Q-koorts, die ook later problemen kan opleveren. Vaatwanden en hartkleppen kunnen geïnfecteerd raken. Dat kan complicaties zoals hartfalen of een gescheurde grote lichaamsslagader met zich meebrengen.

