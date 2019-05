Willem II-aanvoerder Jordens Peters over bekerfinale: 'De grootste wedstrijd uit mijn loopbaan'

Natuurlijk, Willem II is de underdog. Ajax speelt nog op drie fronten mee, waaronder de Champions League, maar dat kan zomaar eens een voordeel zijn voor Willem II, denkt aanvoerder Peters. “Of ik geloof dat ze geen pijntjes hebben? Nee, totaal niet", zegt Peters. "Als je zoveel wedstrijden speelt, heb je altijd pijntjes. Maar ze zullen genoeg meetapparatuur hebben om alles na te kijken, dus ze zullen wel fit zijn.”

Goede dag

Ook trainer Adrie Koster weet dat zijn ploeg een ongelooflijk goede dag moet hebben om Ajax te kunnen verslaan. “Van mij mag Ajax die andere prijzen winnen", doelt Koster op de Champions League en de landstitel. "Als wij deze dan mogen winnen, is het goed. Het is duidelijk dat we de underdog zijn en een topdag moeten hebben. Maar we gaan er natuurlijk vol voor.”

Koster kan in Rotterdam naar alle waarschijnlijkheid beschikken over doelman Timon Wellenreuther. De Duitse goalie was de afgelopen weken geblesseerd, maar volgens Koster is de kans groot dat Wellenreuther zondag in de basis begint.

Grootste wedstrijd

Voor aanvoerder Peters wordt het de eerste finale die hij gaat spelen. De 32-jarige verdediger promoveerde eerder wel met Willem II naar de eredivisie, maar dat is andere koek. Peters kijkt enorm uit naar het duel met de Amsterdammers. “Dit wordt mijn grootste wedstrijd. Ik weet daardoor ook niet wat ik kan verwachten. Net als veel andere jongens bij onze ploeg. Maar ik hoop dat we een bepaalde onbevangenheid hebben zodat we een topprestatie kunnen leveren.”

Leeft enorm

Het bekeravontuur leeft enorm in Tilburg. De 18.000 kaarten vlogen over de digitale toonbank en supporters zitten al weken in spanning. De enorme aandacht in Tilburg komt ook bij trainer Koster binnen. “Iedereen spreekt erover. De halve finale was al een feest op zich. Die taferelen waren fantastisch om te zien. Zondag zul je zien hoeveel Willem II’ers er zullen afreizen naar De Kuip.”

Ruim 18.000 supporters steunen de Tilburgse club zondag in Rotterdam en ook Omroep Brabant is er bij. Zondag volg je de aanloop naar de bekerwedstrijd de hele middag, onder meer via een livestream en tijdens een extra uitzending op de radio.

